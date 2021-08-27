Кінгс Мен: дивитися офіційний трейлер

Кіностудія 20th Century представила офіційний трейлер пригодницького фільму «Кінгс Мен».

«Кінгс Мен»: дивитися трейлер онлайн

У фільмі покажуть історію становлення першого незалежного розвідувального агентства у фільмі «Кінгс Мен». У той час, як найстрашніші тирани та злочинні генії в історії планують початок війни, яка знищить мільйони життів, одна людина мусить кинути виклик часу, щоб зупинити їх.

У фільмі зіграли Рейф Файнз, Джемма Артертон, Ріс Іванс, Том Голландер, Даніель Брюль, Джимон Гонсу, Чарлз Денс та інші. Режисером став Метью Вон.

Прем’єра фільму «Кінгс Мен» запланована на 22 грудня 2021 року.

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