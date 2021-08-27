Джей Ло продає свій шикарний пентхаус у Нью-Йорку: причина

Загальна площа житла становить 603 квадратних метра

Американська акторка і співачка Дженніфер Лопес вирішила продати свій розкішний пентхаус в Нью-Йорку за 25 мільйонів доларів. Тут Джей Ло мешкала з 2014 року. Пентхаус розташовується на Манхеттені та має два поверхи.

Американські видання пишуть, що співачка вирішила продати свою квартиру, адже зрозуміла, що це не найкраще місце для життя.

Ще в 2014 році Лопес придбала елітну нерухомість за 20 мільйонів доларів, а зараз продає за 25. Це і не дивує, адже для нових господарів це буде квартира з історією – хтось зможе сказати: «Тут мешкала сама Дженніфер Лопес»!

В апартаментах чотири спальні, шість ванних кімнат, оброблених італійським мармуром, кімната для персоналу і чотири тераси площею майже 300 квадратів з краєвидом на парк Медісон-сквер. Тільки подивіться на фото та скажіть, що не мрієте в такій пожити!

Фото – Getty Images, Realtor.com

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