Новий каналG.spaceНовини

Джей Ло продає свій шикарний пентхаус у Нью-Йорку: причина

Джей Ло продає свій шикарний пентхаус у Нью-Йорку: причина

Загальна площа житла становить 603 квадратних метра

Американська акторка і співачка Дженніфер Лопес вирішила продати свій розкішний пентхаус в Нью-Йорку за 25 мільйонів доларів. Тут Джей Ло мешкала з 2014 року. Пентхаус розташовується на Манхеттені та має два поверхи.

Американські видання пишуть, що співачка вирішила продати свою квартиру, адже зрозуміла, що це не найкраще місце для життя.

Джей Ло продає свій шикарний пентхаус у Нью-Йорку: причина

Ще в 2014 році Лопес придбала елітну нерухомість за 20 мільйонів доларів, а зараз продає за 25. Це і не дивує, адже для нових господарів це буде квартира з історією – хтось зможе сказати: «Тут мешкала сама Дженніфер Лопес»!

  • Джей Ло продає свій шикарний пентхаус у Нью-Йорку: причина
  • Джей Ло продає свій шикарний пентхаус у Нью-Йорку: причина
  • Джей Ло продає свій шикарний пентхаус у Нью-Йорку: причина
imageimageimage

В апартаментах чотири спальні, шість ванних кімнат, оброблених італійським мармуром, кімната для персоналу і чотири тераси площею майже 300 квадратів з краєвидом на парк Медісон-сквер. Тільки подивіться на фото та скажіть, що не мрієте в такій пожити!

  • Джей Ло продає свій шикарний пентхаус у Нью-Йорку: причина
  • Джей Ло продає свій шикарний пентхаус у Нью-Йорку: причина
  • Джей Ло продає свій шикарний пентхаус у Нью-Йорку: причина
imageimageimage

Фото – Getty Images, Realtor.com

Читай також: 

Дженніфер Лопес знову стане мамою після весілля з Беном Аффлеком

Знову разом! Історія кохання Дженніфер Лопес і Бена Аффлека з 2002 до 2021 рік

дженнифер лопес новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания