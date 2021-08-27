Даша Квіткова не сумує за вагітним животиком: «подобається відчувати себе легкою»
Блогерка народила сина приблизно місяць тому
Український телеведучий Нікіта Добринін та його дружина Даша Квіткова продовжують звикати до ролі батьків. Пара активно ділиться тим, як минають їх дні у соцмережах, а Даша ще й розповідає цікаві подробиці з точки зору не тільки ролі матері, а й жінки.
У своєму Instagram вона виклала пост, де розповіла, що зовсім не сумує за своїм вагітним животиком. Можливо, когось це могло б обурити, але Даша цілком доступно пояснила свою позицію.
– Мені подобається відчувати себе легшою, швидшою та моторнішею. Але я дуже сумую за своїм станом під час вагітності. В цей час з жінкою відбуваються неймовірні речі, її енергетика відчувається звідусіль, – написала блогерка.
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Також Даша поділилась своєю думкою, що під час вагітності жінки стають ще більш прекраснішими, квітучими та гарними.
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Фото – @kvittkova
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