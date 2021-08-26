Ранкове шоу 2 сезон: дивитися офіційний трейлер

Стрімінговий сервіс Apple TV + опублікував трейлер 2 сезону серіалу «Ранкове шоу».

У другому сезоні проєкту після скандалу з харасментом американський телеканал UBA попросить свою культову ведучу Алекс Леві повернутися в ефір, щоб підняти рейтинги та налагодити справи у компанії. Телеведуча таки погодиться на цю пропозицію, але після довгих вмовлянь та на своїх умовах. Разом з Бредлі Джексон Алекс Леві буде вирішувати, якою ж буде правда. Новий сезон буде присвячено новим проблемам, зокрема расизму та коронавірусу.

Головні ролі у серіалі виконали Дженніфер Еністон та Різ Візерспун. Також у проєкті знялися Стів Карелл, Біллі Крудап, Марк Дюпласс, Нестор Карбонелл, Карен Піттман, Бел Поул, Десин Террі, Яніна Гаванкар, Том Ірвін і Марсія Гей Харден, Грета Лі, Руайрі О’Коннор, Хасан Мінхадж, Холланд Тейлор, Тара Карсян, Валерія Голіно і Джуліанна Маргуліс.

Прем’єра другого сезону серіалу «Ранкове шоу» відбудеться вже 17 вересня 2021 року.

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