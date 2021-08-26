Том Круз посадив свій вертоліт в саду англійської сім'ї

Селебриті здійснив термінову посадку, як у кіно

Американський актор Том Круз, який зараз знімається в останньому фільмі «Місія нездійсненна» у Великобританії, посадив свій вертоліт прямісінько в саду однієї з британських родин. Про це повідомляє видання ВВС.

Як виявилося, родині Елісон Вебб з графства Йоркшир повідомили, що високопоставленій особі дуже потрібно приземлитися на території їхнього саду, щоб той не запізнився по важливих справах. Оскільки найближчий аеропорт Ковентрі тимчасово закритий, жінка погодилася допомогти. А потім з’ясувалося, що важливим гостем був сам Том Круз.

«Я подумала, що дітям було б здорово побачити, як вертоліт приземлиться в саду. А коли він прилетів і вийшов, це було «Вау». Він підійшов просто до дітей поговорити, потім підійшов, штовхнув нас ліктем і сказав велике дякую. Потім він сказав, що, якщо діти хочуть, вони можуть піднятися на вертольоті», – розповіла Елісон Вебб.

Том Круз з задоволенням сфотографувався з родиною, а потім влаштував дітям «приймаючої» родини та дітям її друга політ на вертольоті.

Оце так історія! Буде, що внукам розповісти!

Фото: Getty Images

Читай також:

20 років різниці: Том Круз закрутив роман з молодою акторкою

Ведуться перемовини з NASA: Том Круз зніматиме фінальну «Місію нездійсненну» у космосі