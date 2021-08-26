Світлана Лобода стане мамою втретє

Мама двох дочок мріє про сина

Схоже, бебі-бум в українському шоу-бізнесі триває! Минулого тижня стало відомо, що Настя Каменських і Потап скоро стануть батьками. А вчора, 25 серпня, пресслужба «Океану Ельзи» офіційно підтвердила, що у фронтмена гурту Святослава Вакарчука народився син. Але на цьому сюрпризи від зірок не закінчилися! Днями привід для бурхливих обговорень підкинула й популярна поп-виконавиця Світлана Лобода (LOBODA). Інтригуючими новинами артистка поділилася в недавньому інтерв’ю українській пресі.

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Не секрет, що 38-річна Світлана Лобода є щасливою мамою двох доньок — 10-річної Євангеліни та 3-річної Тільди. У своєму інтерв’ю артистка зізналася, що відчуває себе абсолютно щасливою людиною. Але в пазлі її життя все ж таки відсутній один фрагмент.

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Так, LOBODA і її коханий, ім’я якого вона не розголошує, мріють про сина. За словами артистки, вона серйозно налаштована на третю вагітність, і відповідально підходить до її планування. І Світлана, і її бойфренд ретельно стежать за здоров’ям. Вони вже вакцинувалися проти COVID-19, тому що розуміють, наскільки важливо захистити себе від негативних наслідків хвороби — особливо для майбутніх матусь.

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