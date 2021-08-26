Шумахер: дивитися офіційний трейлер

Шлях до успіху легенди Формули-1 у трейлері документалки про Міхаеля Шумахера
Стрімінговий сервсі Netflix представив трейлер документального фільму про Міхаеля Шумахера під назвою SCHUMACHER.
«SCHUMACHER»: дивитися трейлер онлайн
Schumacher. September 15. Netflix. pic.twitter.com/o7CRcfw5b6
— Formula 1 (@F1) August 25, 2021
У фільмі покажуть, як Міхаель Шумахер став легендою Формули-1, його дитинство та становлення як одного з найуспішніших гонщиків всіх часів. Разом з його сім’єю в документалці покажуть інтерв’ю з найкращими представниками Формули-1 – Мікою Гаккінен і Девідом Култхард. Також своїми спогадами поділяться колишній бос Шумахера Лука ді Монтедземоло, а також керівник FIA Жан Тодт і колишній глава Формули 1 Берні Екклстоун.
Продюсерами фільму стали Бенджамін Сейкель і Ванесса Нокер.
Прем’єра документалки про Міхаеля Шумахері відбудеться вже 15 вересня 2021 року.
Фото: Getty Images
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