Шумахер: дивитися офіційний трейлер

Стрімінговий сервсі Netflix представив трейлер документального фільму про Міхаеля Шумахера під назвою SCHUMACHER.

«SCHUMACHER»: дивитися трейлер онлайн

У фільмі покажуть, як Міхаель Шумахер став легендою Формули-1, його дитинство та становлення як одного з найуспішніших гонщиків всіх часів. Разом з його сім’єю в документалці покажуть інтерв’ю з найкращими представниками Формули-1 – Мікою Гаккінен і Девідом Култхард. Також своїми спогадами поділяться колишній бос Шумахера Лука ді Монтедземоло, а також керівник FIA Жан Тодт і колишній глава Формули 1 Берні Екклстоун.

Продюсерами фільму стали Бенджамін Сейкель і Ванесса Нокер.

Прем’єра документалки про Міхаеля Шумахері відбудеться вже 15 вересня 2021 року.

Фото: Getty Images

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