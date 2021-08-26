Ксенія Мішина та Олександр Еллерт досі разом!

Відома пара продовжує зустрічатися після неоднозначних постів у соцмережах

Не так давно мережу сколихнула новина про те, що українська акторка Ксенія Мішина та сценарист Олександр Еллерт розлучилися. Чутки спровокував неоднозначний пост Ксенії в Instagram, у якому вона натякала про розставання. Після цього в соціальних мережах обох зірок більше не з’являлося нових спільних фото та відео. Аж поки Олександр Еллерт не привітав Ксенію з першою річницею їхніх стосунків, опублікувавши романтичне відео у своєму Instagram.

Прихильники пари одразу почали казати, що все це черговий піар-хід. Мовляв, пара ніколи не розлучалася, а просто підігріває інтерес до себе.

І ось днями таки з’явилися докази того, що Ксенія Мішина та Олександр Еллерт таки разом. Пару поміти в аеропорту, коли вони вирушали на спільну відпустку на Кіпр. Очевидцям навіть вдалося зазняти закоханих на відео, яке опублікували в TikTok.

Очевидно, що пара таки разом. Але залишається запитанням: вони знову зійшлися чи, і справді, не розходилися і це все піар? Час покаже.

Читай також:

Олександр Еллерт несподівано привітав Ксенію Мішину з річницею стосунків. А що робиться?

Ксенія Мішина розірвала стосунки з Олександром Еллертом. Абсолютно неочікувано