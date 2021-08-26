Гурт ABBA презентує нові пісні

Легендарні музиканти повернуться на сцену

Шведський гурт ABBA збирається презентувати п’ять нових пісень вперше за 39 років. Також гурт дасть шоу під назвою Abba Voyage у Лондоні. Про це пише видання ВВС.

Своє шоу ABBA у спеціально побудованому театрі у Східному Лондоні, який завершать лише наступного місяця. Щоправда, за інформацією джерела видання The Sun, виступати на сцені будуть не самі учасники гурту, а їхні голограми. Фанати також зможуть побачити документальний фільм про повернення групи.

Усі подальші подробиці про шоу можна дізнатися на офіційному сайті Abba Voyage.

Нагадаємо, що востаннє гурт ABBA виступав у 1982 році. Після чого артисти розпочали сольні проєкти. Гурт був внесений до Зали слави рок-н-ролу.

Фото: Getty Images

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