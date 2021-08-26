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Після 39 років мовчання: Гурт ABBA презентує нові пісні

Гурт ABBA презентує нові пісні

Легендарні музиканти повернуться на сцену

Шведський гурт ABBA збирається презентувати п’ять нових пісень вперше за 39 років. Також гурт дасть шоу під назвою Abba Voyage у Лондоні. Про це пише видання ВВС.

Своє шоу ABBA у спеціально побудованому театрі у Східному Лондоні, який завершать лише наступного місяця. Щоправда, за інформацією джерела видання The Sun, виступати на сцені будуть не самі учасники гурту, а їхні голограми. Фанати також зможуть побачити документальний фільм про повернення групи.

Усі подальші подробиці про шоу можна дізнатися на офіційному сайті Abba Voyage.

Нагадаємо, що востаннє гурт ABBA виступав у 1982 році. Після чого артисти розпочали сольні проєкти. Гурт був внесений до Зали слави рок-н-ролу.

Фото: Getty Images

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