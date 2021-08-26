Після 39 років мовчання: Гурт ABBA презентує нові пісні
Легендарні музиканти повернуться на сцену
Шведський гурт ABBA збирається презентувати п’ять нових пісень вперше за 39 років. Також гурт дасть шоу під назвою Abba Voyage у Лондоні. Про це пише видання ВВС.
Join us at https://t.co/AAFQLIrqJu #ABBAVoyage pic.twitter.com/7LYw3kojzB
— ABBA Voyage (@ABBAVoyage) August 26, 2021
Своє шоу ABBA у спеціально побудованому театрі у Східному Лондоні, який завершать лише наступного місяця. Щоправда, за інформацією джерела видання The Sun, виступати на сцені будуть не самі учасники гурту, а їхні голограми. Фанати також зможуть побачити документальний фільм про повернення групи.
Усі подальші подробиці про шоу можна дізнатися на офіційному сайті Abba Voyage.
Нагадаємо, що востаннє гурт ABBA виступав у 1982 році. Після чого артисти розпочали сольні проєкти. Гурт був внесений до Зали слави рок-н-ролу.
Фото: Getty Images
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