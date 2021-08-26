Людина-павук Додому шляху нема: дивитися офіційний трейлер

Кіностудія Sony представила тизер-трейлер фантастичного екшну «Людина-павук: Додому шляху нема».

«Людина-павук: Додому шляху нема»: дивитися трейлер онлайн

Уперше за всю кіноісторію Людини-павука улюбленого супергероя викрито! Пітер Паркер більше не в змозі поєднувати звичайне життя та супергеройські обов’язки. Щоб повернути все назад, він звертається за допомогою до Доктора Стренджа… Той зумів зробити так, щоб усі у світі забули, що Пітер Паркер і є Людина-павук, але щось пішло не так… Всесвіт – занадто складна матерія, щоб змінювати щось під себе. Тепер Пітер мусить відчути сповна, що означає бути супергероєм!

До головної ролі повернувся Том Холланд. Також у фільмі зіграли Бенедикт Камбербетч та Зендея. Режисером виступив Джон Воттс.

Фільм «Людина-павук: Додому шляху нема» вийде 16 грудня 2021 року.

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