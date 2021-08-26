Єлизавета II збирається судитися з принцом Гаррі та Меган Маркл

Британська монархиня втомилася від нападок родини свого внука

Королева Єлизавета II готується подати в суд на принца Гаррі та Меган Маркл. Про це пише видання The Sun.

Як зазначає The Sun, Єлизаветі ІІ «набридли нападки герцога і герцогині Сассекських», тому їх «притягнуть до відповідальності». Королева вже наказала розробити правову стратегію, щоб протистояти безперервній критиці з боку пари. Зараз Букінгемський палац вже готується надіслати юридичні застереження до видавництва Penguin Random House, яке наступного року збирається випустити відверті мемуари принца Гаррі. У них він хоче розкрити відверті подробиці життя у королівській родині. Але Віндзори більше не допустять просочення такого в народ.

«Усьому є межа. <…> Королева та її сім’я найняли адвокатів. Гаррі і Меган дізнаються і зрозуміють, що повторні нападки неприпустимі. Якщо хтось був названий в книзі і звинувачений в чомусь прямо, це може бути наклепом, а також порушенням його прав на приватне сімейне життя. Юристи можуть також зв’язатися з видавцями книги, щоб заздалегідь попередити їх про наслідки і про її зміст. Є побоювання, що американська громадськість може потрапити в пастку того, що розповідають Гаррі і Меган», – повідомило джерело видання, близьке до королеви.

Фото: Getty Images

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