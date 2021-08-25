У серіалі «Корона» покажуть коханку принца Філіпа. Без скандалу не обійтися

Новий сезон проекту про британську монаршу родину стане ще більш провокативним

Відомий серіал «Корона» про стосунки всередині королівської родини Великобританії покаже нову порцію скандалів. Раніше було відомо, що у 5 сезоні сюжет зосередиться навколо стосунків принца Чарльза і принцеси Діани, розлучення принца Ендрю з Сарою Фергюсон, пожежі в Віндзорському замку, а також смерті леді Ді та принцеси Маргарет. Але автори проекту вирішили додати ще одну нотку скандальності, а саме роман принца Філіпа з аристократкою Пенні Нетчбулл.

«Творці «Корони» вважають, що стосунки Пенні і Філіпа гідні того, щоб показати їх в серіалі. Але навряд чи Її Величності і іншим членам королівської сім’ї сподобається те, що Філіпа зобразять невірним чоловіком», – розповів інсайдер виданню The Sun.

Відомо, що Пенні зіграє Наташа Макелхон, а роль Філіпа дісталася Джонатану Прайсу.

Хто ж така Пенні Нетчбулл? Пенні Нетчбулл – це дочка бізнесмена Реджинальда Іствуда, яка стала членом британської королівської сім’ї в 1979 році, коли вийшла заміж за Нортона Нетчбулла, третього графа Маунтбеттена. Пенні стала подругою королеви Єлизавети та принца Філіпа. На момент початку можливого роману принца Філіпа та Пенні Нетчбулл дівчина було 24 роки, а чоловіку королеви Єлизавети ІІ – 56 років.

Фото: Getty Images

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