Зірка легендарного серіалу Breaking Bad Джанкарло Еспозіто їде на Comic Con Ukraine 2021

Напередодні Comic Con Ukraine 2021 краще зателефонувати Солу. Чому? Бо Джанкарло Еспозіто, він же Ґуставо «Ґус» Фрінґ, він же Мофф Ґідеон (The Mandalorian), він же Антон Кастільо (Far Cry 6) прибуде на Арт-Завод «Платформа» 4–5 вересня

Шакал Табакі може скільки завгодно кричати, що «Акела промахнувся!». Але такого не можна сказати про самого Джанкарло, який озвучував пухнастого наставника й опікуна Мауглі в кінострічці «Книга джунглів». Актор неодноразово номінувався на «Еммі» й інші телевізійні та кінопремії.

Літо 2021: Афіша подій Києва на серпень

12 концертів: календар подій 2021 року

Джанкарло Еспозіто — саме та людина, яка подарувала всесвіту серіалів Breaking Bad і «Краще дзвоніть Солу» одного з найбільш харизматичних лиходіїв. Погодьтеся, неможливо уявити епопею Гайзенберга й Пінкмана без антагоніста Фрінґа. Так само немислимо й те, що головний лиходій Far Cry 6 постане на конвенції в усій своїй «диктаторській» красі, але це так. Ба більше — фанатів чекатиме фото- і автограф-сесія c актором.

Переглянувши проби Еспозіто на роль Фрінґа шоураннер Вінс Гілліган вигукнув: «О господи, я навіть не знав, що ми можемо отримати собі цього мужика!». Тепер знаємо, Вінсе, адже Джанкарло Еспозіто навідається й до нас, на Comic Con Ukraine 2021.

Окрім зустрічі з Ґуставо «Ґусом» Фрінґом із Breaking Bad, фанів попкультури чекатимуть 2 дні справжніх гіковських розваг. Це й масштабне Cosplay- та Cover Dance-шоу, і найбільша в країні Алея художників, і знайомство з моделлю Леді Дімітреску з відеоігри Resident Evil: Village Геленою Манковською, й ігрові турніри, і музична сцена, де серед хедлайнерів — творці саундтреку до «Відьмак 3» Percival, автор чуттєвих каверів на KAZKA кореєць Song Wonsub та колаба Aghiazma з Super Sus, і величезний тематичний маркет, й офіційні стенди від компаній кінопрокату й ігрових розробників, і зона настільних ігор, і безліч вражаючих фотолокацій. Тож, якщо ви випадково без квитка, саме час розжитися пропуском на головне гік-свято 2021.