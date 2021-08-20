MANU — «Повезло»: прем’єра дебютного треку української співачки!

За допомогою синглу артистка ділиться зі слухачами добром і позитивом, які переповнюють її

19 серпня відбулася прем’єра дебютного треку співачки MANU. Раніше дівчина виступала під псевдонімом Анна Жуліна та працювала в основному в жанрі шансон. Тепер же артистка вирішила змінити напрямок, і вже в якості MANU представила свій перший хіт. Він отримав назву «Повезло».

— Я вірю в те, що людина сама створює свою долю, — поділилася співачка. — І зрозумівши це, я вирішила створити позитивний меседж — для себе і для людей. Нам зараз дуже не вистачає позитиву, але в мені його багато! Пісня «Повезло» — автобіографічна, з елементами мрій: щось взято з мого життя, наприклад, «міцніше сяду в сідло», адже я люблю і іноді займаюся верховою їздою. А щось описує мої заповітні прагнення. Пісня дуже швидко написалася — текст мій, у створенні мелодії допомогла моя подруга Надія Терлецька, аранжування створили Усеін Бекіров та Ігор Мельник. Хочу зазначити, що мені дуже важливо те, з ким я працюю, ця компанія народжує у мене величезне натхнення. Мені дуже «Повезло»!

Трек MANU — «Повезло» вже доступний на всіх цифрових майданчиках!

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