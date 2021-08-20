Макс Барських – Just Fly: прем'єра кліпу!

Естетика Вуді Алена та лейтмотиви 50-х, перекритий «Бориспіль» і особистий Boeing 737-800, 100 унікальних образів і виклик закоренілим музичним трендам – ​​про все це новий кліп-мюзикл від Макса Барських та Алана Бадоєва

20 серпня на офіційному YouTube-каналі Макса Барських відбулася довгоочікувана прем’єра синглу Just Fly – головного треку з майбутнього альбому Барських. Саме з ним співак кардинально змінює музичний хід подій.

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– Я кидаю виклик сучасним трендам. На мій погляд, в них багато темного і однотипного. Давно зловив себе на думці, що перестав слухати те, що популярне. Сьогодні мене заворожує музика 50-х – ця епоха і стала лейтмотивом Just Fly – своєрідної мантри гарного настрою. Кожен звук у ній створено для того, щоб стимулювати ендорфіни і налаштовувати слухача на політ уяви, – розповів артист. – Just Fly – це перша ластівка з майбутнього альбому, над яким я працюю з Віталієм Телезіним. Ми ретельно збираємо кожен звук в єдину атмосферу. В альбомі буде дуже багато несподіваних рішень і злиття кардинально різних стилів. У ньому буде саме життя!

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Just Fly – це мюзикл в стилі 1950-х, в якому кожен кадр і яскрава деталь нагадують про золотий вік Голлівуду. За словами Макса, його новий персонаж максимально наближений до того, як він сам відчуває життя.

Знімальний процес нової відеороботи відбувався в одному з терміналів «Борисполя», який був задіяний протягом тижня – безпрецедентний випадок в історії аеропорту. У зйомках ключової сцени кліпу було залучено 20 одиниць спецтранспорту, у тому числі п’ять сучасних пасажирських літаків, враховуючи Boeing 737-800.

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Головну жіночу роль у кліпі виконала модель Катрін Барк.

– Ми довго шукали героїню для нашого кліпу, тому що в головній ролі я хотів бачити дівчину в стилі фільмів Вуді Алена, – прокоментував Макс Барських. – Разом із Катею ми репетирували більше двох тижнів. Я шалено радий нашому вибору, адже на екрані ви побачите справжню синергію!

– JUST FLY» – наше улюблене дітище, в якому ми об’єднали 50-ті та нові тенденції. Кожна деталь в ньому створена з великою любов’ю, – зазначив Алан Бадоєв. – Слухачі Макса по всьому світу вже давно просили англомовний сингл – і ми підготували для них особливе видовище від самого серця».

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