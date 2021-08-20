Саша Чистова оголилася на новому фото

Абсолютно гола: блогер-мільйонник Саша Чистова поділилася пікантним фото
Дівчина підірвала Instagram новою публікацією
Схоже, після розставання з учасником реаліті «Топ-модель по-українськи» (Новий канал) Сергієм Стоуном життя Саші Чистової змінилося на краще. Український блогер і володарка премії World Bloggers Awards-2019 почала більше часу проводити з близькими та друзями, подорожувати та брати участь у різних рекламних зйомках. Яскравими фото та відео з життя дівчина активно ділиться на офіційній сторінці в соціальних мережах.
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Так, днями Саша Чистова, яка раніше зізналася, скільки заробляє на Instagram і YouTube, опублікувала в особистому профілі пікатное фото. Дівчина позувала абсолютно голою, лежачи на дивані та прикриваючись подушками. Вона вкотре продемонструвала шанувальникам витончену фігуру — стрункі ніжки, осину талію і пишний бюст.
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Пікантна публікація Саші Чистової за лічені години набрала більше 100 000 лайків. Це на 30% більше, ніж у більшості постів дівчини. Підписники засипали блогера численними компліментами, і зазначили, що після важкого розставання з Сергієм Стоуном, вона стала виглядати набагато краще.
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