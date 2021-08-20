Comic Con Ukraine 2021: український лайн-ап і спеціальні гості

Зима ще не скоро, а Comic Con Ukraine 2021 вже близько. 4 і 5 вересня на Арт-Заводі «Платформа» збереться вся українська гік-спільнота. Напередодні фестивалю ми підготували свіжий update із музичного лайн-апу, учасників маркету й зіркових гостей Comic Con Ukraine 2021. До того ж — ділимося хештегами в соцмережах, за якими можна знайти ще більше актуальної фестивальної інформації

Усім фанатам Resident Evil 8: Village приготуватися! Компанія Acer і торгова марка Predator подбали, щоби на Comic Con Ukraine 2021 з’явилася сама Леді Дімітреску, а точніше — польська акторка, модель і косплеєрка Гелена Манковська в її образі. Актриса розкриє весь жах і благородство Альсіни Дімітреску — першого персонажа-вампіра в серії ігор Resident Evil. На створення такого колоритного образу розробників наштовхнула реальна історична особистість, яка жила в 1600-х роках. У фестивальних планах Гелени — автограф- і фотосесія, а також виступ на головній сцені.

Імперія відправила на конвенцію важливих гостей — «Українську Заставу 501-го Легіону». Це об’єднання фанів всесвіту «Зоряних воєн» підготувало для Comic Con Ukraine щось неймовірне і збирається показати, у чому Сила і за ким вона незмінно буде.

Крім уже анонсованих Eileen і Percival, на музичній сцені Comic Con Ukraine 2021 виступить незвичайний тандем. Самобутня метал-формація AGHIAZMA вийде на сцену в компанії культового блогера-діггера SUPER SUS.

Також своїм звучанням на фестивалі порадують українські артисти:

постійні гості фесту — electronic synth-rock група ORIONIX ; київські креативщики GannaBaby , які сподобаються і хлопчикам-металхедам, й інста-матусям; столична коллаба мертвяків, павуків і кажанів ZWYNTAR ; рок-н-рол бенд із потужним звучанням ONAWEY ; яскрава суміш альтернативного року, електроніки і крутих образів в особі BAD PIT ; самобутній попрок-бенд Future Plans ; яскраві представники dark_synth_rock і fairytale_rock Violet Raymoor ; концептуальні BlazerJacket , що майстерно поєднують рок з електро-танцювальною музикою; гучне рок-тріо, яке оспівує містичні світи та міфічні створіння, OMANA .



Провідні українські видавництва Mal’opus, Vovkulaka, Northern Lights. UAComix, «Видавництво», Nasha Idea, Molfar Comix, ArtHuss, TUOS Comics, «Артбукс», LANTSUTA та The Will Production презентують на майбутньому Comic Con Ukraine новинки й ексклюзиви. А значить, ви зможете першими оновити свою колекцію коміксів і зануритися в незвідані світи фантазії українських і зарубіжних літераторів.

На найбільшій у країні Алеї Художників представлять роботи талановиті митці з України та світу. На фестивалі вони продаватимуть свій мерч і братимуть замовлення на малюнки.

Маркет Comic Con Ukraine 2021 потішить гік-спільноту різноманіттям тематичного мерчу та унікальних товарів від крафтерів.

Серед спеціальних гостей фестивалю:

Tanya Bayer — українська косплеєрка, блогерка, член журі Cosplay Show на Comic Con 2021;

Джо — учасниця команди LEVEL UP, член журі K-POP Cover Dance Show;

Юджин — один із засновників MIRROR K-POP ACADEMY, член журі K-POP Cover Dance Show;

Old School Craft — знаменита команда художників із костюмів і атрибутики з Прибалтики.

Неможливо уявити Comic Con Ukraine без Dog Cosplay Show. Адже серед супергероїв є не тільки люди, але й домашні улюбленці. На фесті ви зможете ефектно пройтися сценою зі своїм пухнастим другом, та ще й прикупити для улюбленця наряди або іграшки, проконсультуватися і допомогти притулкам для тварин. А якщо у вас ще немає того, хто буде нявчати під боком, візьміть його просто з Comic Con Ukraine 2021.