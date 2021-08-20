Comic Con Ukraine 2021: український лайн-ап і спеціальні гості
Зима ще не скоро, а Comic Con Ukraine 2021 вже близько. 4 і 5 вересня на Арт-Заводі «Платформа» збереться вся українська гік-спільнота. Напередодні фестивалю ми підготували свіжий update із музичного лайн-апу, учасників маркету й зіркових гостей Comic Con Ukraine 2021. До того ж — ділимося хештегами в соцмережах, за якими можна знайти ще більше актуальної фестивальної інформації
Усім фанатам Resident Evil 8: Village приготуватися! Компанія Acer і торгова марка Predator подбали, щоби на Comic Con Ukraine 2021 з’явилася сама Леді Дімітреску, а точніше — польська акторка, модель і косплеєрка Гелена Манковська в її образі. Актриса розкриє весь жах і благородство Альсіни Дімітреску — першого персонажа-вампіра в серії ігор Resident Evil. На створення такого колоритного образу розробників наштовхнула реальна історична особистість, яка жила в 1600-х роках. У фестивальних планах Гелени — автограф- і фотосесія, а також виступ на головній сцені.
Імперія відправила на конвенцію важливих гостей — «Українську Заставу 501-го Легіону». Це об’єднання фанів всесвіту «Зоряних воєн» підготувало для Comic Con Ukraine щось неймовірне і збирається показати, у чому Сила і за ким вона незмінно буде.
Крім уже анонсованих Eileen і Percival, на музичній сцені Comic Con Ukraine 2021 виступить незвичайний тандем. Самобутня метал-формація AGHIAZMA вийде на сцену в компанії культового блогера-діггера SUPER SUS.
Також своїм звучанням на фестивалі порадують українські артисти:
-
- постійні гості фесту — electronic synth-rock група ORIONIX;
- київські креативщики GannaBaby, які сподобаються і хлопчикам-металхедам, й інста-матусям;
- столична коллаба мертвяків, павуків і кажанів ZWYNTAR;
- рок-н-рол бенд із потужним звучанням ONAWEY;
- яскрава суміш альтернативного року, електроніки і крутих образів в особі BAD PIT;
- самобутній попрок-бенд Future Plans;
- яскраві представники dark_synth_rock і fairytale_rock Violet Raymoor;
- концептуальні BlazerJacket, що майстерно поєднують рок з електро-танцювальною музикою;
- гучне рок-тріо, яке оспівує містичні світи та міфічні створіння, OMANA.
Провідні українські видавництва Mal’opus, Vovkulaka, Northern Lights. UAComix, «Видавництво», Nasha Idea, Molfar Comix, ArtHuss, TUOS Comics, «Артбукс», LANTSUTA та The Will Production презентують на майбутньому Comic Con Ukraine новинки й ексклюзиви. А значить, ви зможете першими оновити свою колекцію коміксів і зануритися в незвідані світи фантазії українських і зарубіжних літераторів.
На найбільшій у країні Алеї Художників представлять роботи талановиті митці з України та світу. На фестивалі вони продаватимуть свій мерч і братимуть замовлення на малюнки.
Маркет Comic Con Ukraine 2021 потішить гік-спільноту різноманіттям тематичного мерчу та унікальних товарів від крафтерів.
Серед спеціальних гостей фестивалю:
- Tanya Bayer — українська косплеєрка, блогерка, член журі Cosplay Show на Comic Con 2021;
- Джо — учасниця команди LEVEL UP, член журі K-POP Cover Dance Show;
- Юджин — один із засновників MIRROR K-POP ACADEMY, член журі K-POP Cover Dance Show;
- Old School Craft — знаменита команда художників із костюмів і атрибутики з Прибалтики.
Неможливо уявити Comic Con Ukraine без Dog Cosplay Show. Адже серед супергероїв є не тільки люди, але й домашні улюбленці. На фесті ви зможете ефектно пройтися сценою зі своїм пухнастим другом, та ще й прикупити для улюбленця наряди або іграшки, проконсультуватися і допомогти притулкам для тварин. А якщо у вас ще немає того, хто буде нявчати під боком, візьміть його просто з Comic Con Ukraine 2021.