Наталії Могилевській зробили пропозицію руки та серця!

Зворушливий момент стався після сольного концерту артистки

Днями в Києві відбувся великий сольний концерт Наталії Могилевської. Сцена на воді, кращі хіти легенди, танці під відкритим небом… Незабутній вечір для шанувальників артистки!

На концерті Наталя Могилевська з’явилася дуже ефектно. Артистка припливла на яхті, виконуючи «Морские звезды» — одну з найулюбленіших публікою пісень. Зустрічали Наталю бурхливими оплесками! А коли яхта пришвартувався і співачка вийшла до глядачів, вони почали танцювати та співати разом із нею.

Наталя Могилевська нарешті показала свого коханого-мільйонера

Зі сцени BAKKARA RIVER PARTY Наталя Могилевська виконала свої найкращі хіти. Серед них: запальні сингли «Завелась», «Любила» і «Я танцевала», а також зворушливі україномовні треки «Відірватись від землі», «Місяць» і «Покохала». Крім того, Наталія здивувала публіку чудовими нарядами, прикрашеними кольоровими паєтками. Багато глядачів визнали: артистка виглядала просто надзвичайно.

На цьому сюрпризи вечора не закінчилися! Після концерту Наталя Могилевська вийшла на інтерв’ю до журналістів. Під час спілкування артистки з пресою до понтону, на якому була розташована сцена, підпливли декілька катерів із її шанувальниками. Вони голосно співали хіти Наталі, засипали її компліментами і подяками за концерт.

Найбільший страх: Наталя Могилевська зізналася, що боїться сходів

Наталя Могилевська була рада такій увазі. Вона вітала шанувальників і щасливо їм посміхалася. Як раптом один із чоловіків встав зі свого місця і вигукнув: «Наталя, виходьте за мене заміж!» Як це було, дивися у відео:

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