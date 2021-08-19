Катерина Осадча народила Юрію Горбунову другого сину

Селебриті стала багатодітною мамою

Відома українська телеведуча Катерина Осадча втретє стала мамою. Сьогодні, 19 серпня, зірка народила своєму чоловікові, телеведучому Юрію Горбунову сина. Для зіркової пари це друга спільна дитина. Вони разом виховують 4-річного сина Івана, також у Катерини є син від першого шлюбу 18-річний Ілля.

Про радісну новину у родині Юрій Горбунов повідомив у своєму Instagram. Двічі тато опублікував пост з трьома зворушливими знімками. На першому фото він тримає ніжку свого новонародженого малюка, на другому показує лікарняну табличку з відомостями про нього, а на третьому Юрій сам стрибає від радощів, одягнений в лікарняний одяг.

«Сьогодні,19 серпня о 5.05 ранку в нашій сім‘ї сталася щаслива,довгоочікувана подія-в нас народився ще один синочок!! Пишаюся тобою,наша матуся!!Люблю тебе!Ми безмежно щасливі!!! Яке це неймовірне відчуття перерізати пуповину,і бачити як з‘являється на світ твоя дитина!!Дякую тобі за це!!» – підписав радісний пост щасливий татко.

Відомо, що другий син Катерини Осадчої та Юрія Горбунова народився о 5 ранку вагою 3250 г та зростом 52 см. Імені свого малюка зіркове подружжя поки не розсекречують.

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