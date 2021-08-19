Акторка Маша Смолякова («Перші ластівки») вийшла заміж: «Чоловік обирав сукню зі мною» (фото)

Дівчина взяла прізвище чоловіка і тепер вона – Марія Грєкова

Акторка серіалу «Перші ластівки» (Новий канал) Марія Смолякова, яка грала головну роль Поліни, вийшла заміж за актора Олександра Грєкова. Молоді зіграли весілля у серпні. В ексклюзивному коментарі для Нового каналу Марія розповіла всі подробиці та поділилась особистими фото.

– Ми почали готуватись до весілля десь з червня 2021 року. На щастя, карантин ніяк не вплинув на наше свято. Були якість розбіжності щодо підготовки, проте ми шукали компроміси, адже важливо, щоб сподобалось все обом, – розповіла Маша.

На весілля молоді запросили лише найближчих родичів та друзів. Святкували два дні та вирішили трохи розділити родичів та друзів. В перший день був викуп нареченої, розпис в РАЦСі та савято з родиною (родичами) в ресторані. Але в сам РАЦС, розповідає Маша, прийшли привітати і друзі.

В перший день свята у молодят також була фотосесії, кадри зробили, як окремі, так і з родиною. А вже в ресторані не обійшлось без традицій: перший танець молодят, танець з татом нареченої, з мамою нареченої, ритуал зі свічками з передачею сімейного вогнища, знімання фати та пов’язання хустки, танець з незаміжніми дівчатами, кидання весільного букета та підв’язки нареченої.

– Другий день весілля ми святкували в будинку. Там вже зібрались всі наші друзі, друзі родин і ми з Сашею втілювали всі наші мрії в реальність. Не було чогось одного за що ми переживали, нам були важливі всі деталі та моменти на святі, – поділилась Маша.

Цікаво, що не дивлячись на те, що Маша та Саша дотримались досить багатьох традицій, весільну сукню наречений обирав разом з нареченою.

– Саша обирав сукню разом зі мною, якби вона йому не сподобалось, я би одразу це побачила та засмутилась. Саме тому і вирішили обирати разом. Саша знає мої смаки и те, що мені пасує, тому без нього було б важко. Він знав, що я не хочу якусь супер-сукню, я хотіла щось звичайне, але зі смаком, – розповіла Маша.

До речі, допомагали у виборі весільної сукні також і подружки акторки. Тут можна подивитись фото.

А знімки молодят з фотосесії просто прекрасні. Вітаємо та бажаємо вічного кохання!

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