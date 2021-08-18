Зовсім не боляче: Сергій Мартинюк – відверто про розлучення та новий кліп. Ексклюзив!

Лідер гурту «Фіолет» розповів про закінчення стосунків з дружиною, про те, як це вплинуло на його творчість, та як він зважився записати настільки відвертий трек «Зовсім не боляче».

Сьогодні «Фіолет» презентували нову відеороботу на трек «Зовсім не боляче», який по праву вважається одним з найінтимніших та найвідвертіших в дискографії бенду:

– Це своєрідна епітафія моєму шлюбу та історії стосунків, яка тривала сім років. Написана в один із найважчих життєвих періодів за мої тридцять три з половиною, коли потрібно було визначатися, що робити далі і чи робити щось взагалі. Рядки та мелодія з’явилися на кухні квартири мого друга, де я на той момент тимчасово жив. Я не до кінця розумів, чи готовий ділитися цим зі світом чи ні, і чи взагалі в майбутньому зможу виставляти на загал окремі подробиці особистого життя, як робив це до того, – зізнався Сергій Мартинюк. – Важко сказати, просив я цією піснею вибачення, виправдовувався чи просто намагався остаточно поставити крапку і рухатися далі, проте, це та історія, при написанні якої найменше думалося про формати, цільову аудиторію, хітовий потенціал та промо-меседжі.

Музикант зізнався Новому каналу, що розлучення переживав дуже складно:

– В якийсь момент я зрозумів, що ми з Лорою – вже зовсім різні люди. Розлучення стало для мене складним і болючим періодом, який я важко переживав. Згодом всі емоції я перенаправив у поезію та пісні. Я завжди буду згадувати нашу історію з теплом і вдячністю, але важливо рухатись далі в майбутнє. Ми не тримаємо один на одного зла, і це найважливіше.

Режисером кліпу «Зовсім не боляче» виступив Віталій Карабань. Відео фільмували на плівку 8 мм., проявляли і оцифровували її в США. Знімальний процес тривав два дні в улюблених для соліста куточках Києва: Труханів острів, Софіївська площа, Шевченківський район. Головну героїню зіграла актриса кіно Альбіна Гончар. Пошуки тривали недовго, оскільки в гурту було бачення, якою повинна бути актриса, запропонував Альбіну режисер і Сергій Мартинюк одразу ж її затвердив:

Сезон дуетів: Тіна Кароль і LATEXFAUNA представили звабливий трек BOUNTY

Настя Каменських розповіла, що таке гастролі: «Обмін енергією, проте не бачити його»

– Коли справа дійшла до зйомок відео, я інтуїтивно відчував, що хочу плівку з її теплом та справжністю. А ще маленьке, красиве кіно про відчуття скороминучості щастя і черговим нагадуванням про цінність кожного дня і досвіду. Мені сподобалося.