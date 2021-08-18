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І актриса, і продюсер: Оля Полякова презентує фільм про непросте життя артиста

Оля Полякова презентує фільм про непросте життя артиста

Поп-діва представила на кінофестивалі в Одесі фільм «Зірки за обміном», в якому не тільки зіграла головну роль, але ще і виступила як співпродюсер

16 серпня в рамках Одеського міжнародного кінофестивалю стартував традиційний Літній кіноринок. На ньому проходить презентація майбутніх хітів українського кінопрокату. У їх числі — перша комедія року, фільм «Зірки за обміном», в якому виконує соло Оля Полякова. Співачка прибула до Одеси зі своєю командою, особисто представила кінороботу, що стала її дебютним продюсерським досвідом, і оголосила дату виходу картини в широкий прокат — з 1 січня 2022 року.

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Оля Полякова презентує фільм про непросте життя артиста

«Зірки за обміном» — легка різдвяна історія для всієї родини, в якій разом з Олею Поляковою головну роль зіграв лідер гурту DZIDZIO Михайло Хома. В основі фільму — комедійне протистояння двох лідерів музичної індустрії, а також несподіване акторська перевтілення Полякової, яка буде грати… чоловічу роль!

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Оля Полякова презентує фільм про непросте життя артиста

Як розповіла артистка, ця роль для неї у чомусь автобіографічна, так як відсилає до найголовнішого — до того, наскільки важлива сім’я в житті людини. З тією поправкою, що в реальності Поляковій вдалося зрозуміти це раніше, ніж її кіногероїні — в період, коли вона тільки «стукала в двері шоу-бізнесу» і робила свої перші кроки.

— Зараз мені легше переносити якісь невдачі, коментарі хейтерів — все, що турбує тривожну душу артиста, тому що я знаю, що найголовніші люди чекають тебе вдома, — прокоментувала Оля Полякова. — Це фільм про амбіції і про те, що в боротьбі за успіх ми не помічаємо головного. А головне — це сім’я, близькі, рідні.

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Оля Полякова презентує фільм про непросте життя артиста

Артистка описує «Зірки за обміном» як добрий, смішний, сімейний фільм, в якому знайшлося місце всьому: як любовно-драматичної лінії, так і сценам з погонями.

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