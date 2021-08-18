Найкращі серіали HBO: топ-10 на думку редакції

Кращі серіали HBO давно стали класикою. Для мільйонів глядачів персонажі з «Друзів», «Гри престолів», «Сексу у великому місті» стали рідними. Звичайно, HBO на цьому не зупинився і підготував нову порцію хітів. Хочеш надихнутися і полоскотати собі нерви? Ми розповімо, які кращі серіали від HBO подивитися! Вибирай з ТОП-10 серіалів HBO, які допоможуть класно провести час.

«Велика маленька брехня»

Це екранізація однойменного світового бестселера. У тихому містечку Монтерей на шкільному благодійному балу відбувається вбивство. Поліція опитує присутніх, але так і не називає глядачам ім’я жертви. Сюжет серіалу переносить нас у минуле цього містечка. Історія розповідає про долі п’яти жінок та їхніх сімей. У них непрості взаємини, і всі вони загадковим чином пов’язані з вбивством.

«Молодий Папа»

Цей серіал прийдеться до вподоби тим, хто любить взяти щось класичне і перевернути його догори дригом. У Ватикані відбулося неймовірне: новим Папою став американець середніх років Ленні Белардо. Він – ексцентричний і непередбачуваний та завжди має власну думку на рахунок духовного. Отримавши таку високу посаду, Ленні намагається змінити стародавні порядки, чим зводить з розуму Святий престол. Його мета – влаштувати справжню революцію, тільки ця ідея подобається не всім.

«Моя геніальна подруга»

Для тих, кому набридло спостерігати за сучасним життям, пропонуємо серіл «Моя геніальна подруга». Він перенесе тебе у Неаполь середини минулого століття. Там живе дві подружки-сусідки – Лілу та Елен. Перша – впевнена в собі дівчина зі складним характером та неймовірними розумовими здібностями. Друга – більш м’яка та ввічлива леді. Здається, що в цій дружбі є приховане суперництво, яке не дозволяє дівчатам повністю бути чесними одна з одною.

«Ейфорія»

Ця історія про 17-річну дівчину Ру, яка після передозу та реабілітації повертається у рідне місто. Вона починає новий навчальний рік у старшій школі з мрією про кохання, свободу та розуміння. Але реальність така, що Ру знову підсідає на наркотики. За кадром дівчина розповідає про проблеми своїх однолітків: нової подруги Джулс, дівчини-трансгендера та ефектної брюнетки Лексі, чиє секс-відео потрапило в мережу. Життя підлітків стає зовсім непростим.

«Дівчата»

Ця історія нагадує сучасну інтерпретацію «Сексу у великому місті». Сюжет побудований навколо чотирьох молодих дівчат, які живуть в Нью-Йорку. Їм трохи за двадцять і кожна з них відчайдушно прагне успіху. Наприклад, Ханна зовсім нещодавно закінчила коледж і ще не встигла знайти собі повноцінну роботу. Вона працює стажером, а тому фінансово залежить від батьків. Але вони не хочуть її підтримувати. Подруги Ханни так само мають безліч проблем, але вони зроблять усе можливе, щоб залишитися жити в Нью-Йорку і пройти усі випробування, що готує для них місто…

«Біжи»

Колишня парочка Біллі та Рубі зустрілися знову через 17 років. Ще в коледжі вони уклали угоду: якщо колись їм знадобиться все кинути і залишити місто, вони можуть відправити одне одному повідомлення з одним лише словом «БІЖИ». Все, що потрібно далі, – зустрітися в оговореному місці і відправитися в подорож по Штатам. І ось одного разу вони таки наважилися втекти від реальності… Але секрети, які вони приховують одне від одного, не дають їм цього зробити.

«Служба новин»

Цей серіал розповідає про працівників одного з новинних телеканалів. У ньому показано реальність, яка відбувається поза камерами у той час, коли усі бачать лише готову картинку. Популярний телеведучий вечірніх новин Вілл Макевой багато років тримає формат своєї передачі. Але якось його бос Чарлі Скіннер вирішує, що прийшов час внести зміни та оновитися. Для цього він наймає виконавчим продюсером журналістку Маккензі Макхейл, яка приводить з собою свою команду. Журналістка хоче зробити з вечірніх новин максимально чесне шоу, яке б не орієнтувалося на рейтинги. Скіннер її в цьому підтримує, і кілька перших випусків виявляється вкрай вдалими. Однак коли Макевой в прямому ефірі різко висловлюється в сторону деяких політичних партій і країни в цілому, це призводить до різкого зниження глядацьких рейтингів.

«Справжній детектив»

Три сезони – три захоплюючих детективних історії. Перша переносить нас до Луїзіани, де справа про вбивство ведеться цілих 17 років. Дія другої розгортається в Каліфорнії, де три детективи намагаються з’ясувати, як вбивство корумпованого політика пов’язано з іншими нерозкритими справами. Третя проходить в маленькому містечку Озарків, в якому два детективи поліції 30 років розслідують жахливий злочин за участю двох зниклих дітей.

«Силіконова долина»

Куди мріють потрапити усі талановиті айтішники? Правильно: у Силіконову долину. Так трапляється і з групою комп’ютерних гіків, які готують до запуску власний проект – «Рябий Дудар». Незважаючи на смішну назву, проект серйозний, тому кілька інвесторів готові вкласти свої мільйони. З чим доведеться розбиратися головним героям, аби таки релізнути свій проект?

«Секс у великому місті»

Ну і куди ж без невмирущої класики. У Великому місті легко розгубитися, але тільки не легендарній четвірці подруг. Тридцятирічні Керрі Бредшоу, Міранда Хоббс, Шарлотта Йорк і Саманта Джонс просто обожнюють життя у Нью-Йорку. Кожна з дівчат по-своєму унікальна і яскрава особистість з власним поглядом на життя. Вони настільки дружні, що завжди готові підтримати і прийти одна одній на допомогу. Робота, стосунки та секс – вони відверто говорять про все!

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