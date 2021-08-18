Джонні Депп подає в суд на Ембер Герд

Зірка прагне відновити свою репутацію

Голлівудський актор Джонні Депп отримав дозвіл суду штату Вірджинія подати позов про дифамацію на ексдружину Ембер Герд. Про це пише видання People.

Раніше колишня кохана Джонні Деппа відсудила у селебриті кругленьку суму, звинувативши його в насильстві у провокативній статті. Після такого скандалу Голлівуд відвернувся від Джонні, хоча адвокати і надавали чимало доказів про його невинність у суді. Тепер же у актора з’явився шанс офіційно очистити свою репутацію та зняти з себе усі звинувачення.

Американський суд дозволив подати позов на Ембер Герд, звинувативши її у поширенні інформації, що принижує його честь та гідність, а також завдає шкоди діловій репутація. Він може отримати від колишньої компенсацію у розмірі 50 мільйонів доларів. Слідкуємо далі за ситуацією.

Фото: Getty Images

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