Даша Квіткова показала ідеальну фігуру у бікіні через місяць після пологів (ФОТО)

Блогерка повернула колишню форму досить швидко

Місяць тому український телеведучий Нікіта Добринін та його дружина Даша Квіткова вперше стали батьками. Дівчина народила коханому сина Лева. Відтоді пара активно ділиться досвідом свого батьківства у соцмережах, а сама Даша ще й розповідає про відновлення після пологів.

Днями Даша Квіткова опублікувала фото в сторіз в Instagram, на якому позує в бікіні. Молода матуся не приховує, що їй не подобається її тіло після пологів. Але на знімку вона виглядає чудово. Вже через місяць після пологів Даші вдалося позбутися зайвої ваги та відновити гарну фігуру. Лишень подивіться на цю бейбі маму!

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