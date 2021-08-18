Олександр Еллерт несподівано привітав Ксенію Мішину з річницею стосунків. А що робиться?

Фанати не можуть зрозуміти, чи пара досі разом

Гуморист та сценарист студії «Квартал 95» Олександр Еллерт привітав акторку Ксенію Мішину з річницею їхніх стосунків. Він опублікував зворушливе відео у своєму, підписавши його «С годовщиной, любимая». І все б логічно, але минулого місяця Ксенія Мішина опублікувала загадковий пост, в якому натякнула на розрив з бойфрендом.

Після публікації акторки пара не виставляла спільних фото чи відео. Про стосунки вони не говорять, а можливий розрив зірки так і не прокоментували.

Ксенія ніяк не відреагувала на поздоровлення Еллерта. Подібного посту у себе вона не публікувала. Але у сторіз дівчина показала оберемок червоних троянд та запропонувала підписників відгадати від кого вони. Тепер прихильники пари Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта збентежені та прагнуть розяснень.

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