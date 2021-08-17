Скільки Олег Машуковський заробляє на TikTok?

Зірка соціальних мереж розсекретив суму свого доходу

Відомий український блогер та засновник TikTok-хаусу Олег Машуковський розсекретив, скільки йому вдається заробляти на TikTok. Конкретну суму селебриті назвав в Люкс Подкасті.

У подкасті Олег Машуковський зізнався, що основним джерелом його доходу є TikTok. Саме за створення контенту для себе та своїх підопічних у TikTok-хаусі блогер отримує зарплатню.

«Заробіток залежить тільки від тіктокера. Я не хочу говорити на фінансові теми. Але окей, скажу, що за місяць я заробляю десь від 1,5 тисячі доларів», – сказав Машуковський.

Верхню межу свого заробітку блогер не назвав. Але зважаючи на зростаючу популярність TikTok, суми доходу від створення контенту для соцмережі можуть бути будь-якими.

Фото: Getty Images

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