Скільки Олег Машуковський заробляє на TikTok?
Зірка соціальних мереж розсекретив суму свого доходу
Відомий український блогер та засновник TikTok-хаусу Олег Машуковський розсекретив, скільки йому вдається заробляти на TikTok. Конкретну суму селебриті назвав в Люкс Подкасті.
У подкасті Олег Машуковський зізнався, що основним джерелом його доходу є TikTok. Саме за створення контенту для себе та своїх підопічних у TikTok-хаусі блогер отримує зарплатню.
«Заробіток залежить тільки від тіктокера. Я не хочу говорити на фінансові теми. Але окей, скажу, що за місяць я заробляю десь від 1,5 тисячі доларів», – сказав Машуковський.
Верхню межу свого заробітку блогер не назвав. Але зважаючи на зростаючу популярність TikTok, суми доходу від створення контенту для соцмережі можуть бути будь-якими.
Фото: Getty Images
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