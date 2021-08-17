Серветку зі сльозами Ліонеля Мессі продадуть на аукціоні

Часточку ДНК знаменитості пустять з молотка за великі гроші

Серветку, в яку плакав відомий футболіст Ліонель Мессі під час прощання з «Барселоною», продадуть на аукціоні. Про це пише видання freenews.live.

Ціна на паперову серветку зі сльозами Ліонеля Мессі стартуватиме від мільйона доларів. Про продаж такого ексклюзиву було оголошено на одному з іспанських сайтів. Продавець стверджує, що серветка містить генетичний матеріал Мессі, завдяки якому футболіста колись можна буде клонувати. Але чи справді серветка належить зірці, невідомо.

Нагадаємо, що після прощання з «Барселоною» Ліонель Мессі підписав контракт з французьким футбольним клубом «Парі Сен-Жермен».

Фото: Getty Images

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