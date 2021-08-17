MamaRika зізналася, скільки їй коштували пологи в приватній клініці

Українська співачка MamaRika всього два тижні тому народила первістка для свого чоловіка, ведучого шоу «Пекльна кухня» Сергія Середи. У своєму Instagram виконавиця ділиться своїм досвідом материнства та розповідає, як пройшли її пологи.

Відомо, що MamaRika народила свого сина шляхом кесаревого розтину. І відновлення після операції їй дається легше, ніж вона чекала. А тому співачка вже веде активний спосіб життя, вливаючись у материнство.

Як зізналася MamaRika у своєму пості в Instagram, народжувати вона вирішила в одній з приватних клінік Києва. Точну суму за пологи співачка не назвала. Але молода матуся зазначила, що вони з чоловіком обрали для себе пакет послуг «Комфорт» та покращену палату «Стандарт+». Відповідно до прайсу клініки, де народжувала MamaRika, пологи мали обійтися їй у 43 300 грн.

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