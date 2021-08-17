Чоловік Саші Пустовіт розповів про цькування в соцмережах

Ігор Пустовіт, чоловік популярного блогера-мільйонника Саші Пустовіт (Саша Бо), на своїй сторінці в Instagram зізнався, що його продовжують активно хейтити після новини про розлучення пари. І не тільки хейтити: деякі бренди відмовляються співпрацювати з Ігорем, так як «будуть санкції».

Близько місяця тому пара блогерів – Ігор і Саша Пустовіти оголосили про розставання. Для підписників, які завжди бачили виключно картинку ідеальної сім’ї, ця новина стала справжнім шоком. Ніхто й припустити не міг, що блогери, які буквально за день до розставання ділилися зворушливими романтичними фото, вирішать розійтися. І судячи з усього – розійтися остаточно, так як і Саша, і Ігор в своїх акаунтах оголосили про розлучення.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от САША ПУСТОВІТ ???? (@sashaabo)

Після новини про розставання блогерів засипали питаннями про причини такого рішення. Саша та Ігор, якщо вірити їх постам, повністю обірвали спілкування, комунікацію ведуть через батьків, і на даний момент їх пов’язують виключно сини – 5-річний Данило і 3-річний Женя. Так як офіційну причину розставання Пустовіти так і не назвали, підписники активно роблять припущення, що могло зруйнувати таку міцну, на перший погляд, пару.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от САША ПУСТОВІТ ???? (@sashaabo)

Ігор зізнається в своєму Instagram, що багато людей звинувачують його тому, що сталося: впевнені, що він зрадив Сашу або застосував до неї фізичну силу. І через такі припущення на нього щодня «виливається» тонна хейту: «За останній місяць я відчув на собі весь спектр людської жорстокості, навіть не дивлячись, що усі вони #нічогонезнаютьіприблизнонеуявляють , але легко таврують мене і зрадником, і аб’юзером, і стверджують, що я «побив», «я пішов з сім’ї», або «залишив дітей» або «не спробував все врятувати». Якби хоч щось з цього була правда, то Ви б точно не бачили мене усміхненим. Уже вкотре спробую культурно пояснити, що Вам точно неварто робити жодних висновків, бо за 2 місяці здогадок ще ЖОДНОГО РАЗУ ніхто не написав правдивої версії і навряд напише) Усе трохи по-іншому, аніж у фільмах» -, – написав Ігор Пустовіт в черговому пості.

Ігоря звинувачують в тому, що він після розставання залишився в хорошому настрої, не впав у депресію і (який жах!) навіть відправився в подорож: «Я також розумію за що мене зараз більшість ненавидить, бо ж неможна так просто взяти і стати щасливим після розлучення, не пройшовши депресивно-суїцидний стан. Але насправді можна! Особливо, коли у тебе є правда, тоді це дуже легко!»

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Ігоря Пустовіта не тільки стали хейтити підписники, а й додали в «чорний список» деякі бренди: «Також з’явився і список брендів та сторінок, яким наклали вето на співпрацю зі мною, бо в іншому випадку будуть санкції (я не ображаюсь, бо вони також #нічогонезнаютьінавітьнеуявляють). До мене дійшло, що жоден пост не здатен захистити мене від Вашого хейту, бо він сформований Вашою ж обідою та нерозумінням, тому ви вправі клеймити мене як завгодно, за Вашою ж версією, а моя залишиться назавжди при мені! Головне, що я чесний сам перед собою, а це, скажу я Вам, безцінне відчуття!»

Фото: @pustovit