Брітні Спірс офіційно прокоментувала чутки про свою вагітність та оголила груди (ФОТО)

Зірка вирішила прояснити ситуацію зі своїми фоловерами

Американська співачка Брітні Спірс, яка бореться за скасування опіки, вперше прокоментувала нещодавні чутки про свою вагітність.

Справа у тому, що на суді зірка розповідала, що мріє про дитину, але опікун проти. Він навіть змусив ставити її внутрішньоматкову спіраль, щоб запобігти можливій вагітності. А днями Джеймі Спірс заявив, що збирається добровільно відмовитися від ролі опікуна доньки. Саме це змусило підписників артистки одразу заговорити про вагітність Брітні від її бойфренда Сема Асгарі.

Роз’яснити ситуацію Брітні Спірс вирішила у своєму Instagram. Дівчина опублікувала кілька фото, на яких позує топлес, тримаючи груди в руках.

«Я не зробила груди і не чекаю дитину, я просто поїла. Хочу, щоб всі побачили і оцінили красу жіночого тіла. Ні, я не маю на увазі щось вульгарне. Свого часу я соромилася свого тіла, але потім зрозуміла, що прийшла в цей світ голою. Тепер дивлюся на себе під іншим кутом. Я – красива жінка, мені нема чого боятися!» – пояснила Брітні Спірс.

Нагадаємо, що Брітні Спірс є два сина від Кевіна Федерлайна.

Фото: Getty Images

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