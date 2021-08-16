Танцівник Наді Дорофєєвої вийшов з коми. Подробиці

Нещодавно українська співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) розповіла про те, що учасник її танцювального колективу 22-річний Євген Гончаренко став жертвою нападу. 1 серпня біля нічного клубу в Голосіївському районі Києва хлопцю завдали сильний удар по обличчю, у результаті чого він втратив свідомість. При падінні танцюрист забився головою об паркан і бруківку, що призвело до крововиливу в мозок. Потерпілого доставили в лікарню у важкому стані, йому зробили трепанацію черепа та ввели в медикаментозну кому.

Увесь цей час Надя Дорофєєва на офіційній сторінці в Instagram ділилася актуальною інформацією про стан здоров’я танцівника. І ось 16 серпня Євген Гончаренко вийшов з коми. Про це зірка теж повідомила у своїй соцмережі. Інформацію також підтвердила мама Євгена, з якою спілкується Надя.

«Ребятаааа! Только что говорила с мамой Жени!! Женя сегодня проснулся», – написала співачка у сторіз з фото танцівника. Дорофєєва пообіцяла, що і далі триматиме усіх небайдужих у курсі.

Подробицями про стан здоров’я Євгена поділилася блогерка Сабіна Мусіна, якій вдалося поспілкуватися з мамою хлопця в Instagram.

«Он в сознании, но еще на аппарате. Дальше еще реанимации до недели, потом диагностика. Потом операция пластину будут ставить, а потом он будет в Феофании на реабилитации», – поділиласся мама танцівника Наді Дорофєєвої.

Нагадаємо, завдяки відео з камери спостереження правоохоронним органам вдалося встановити особу чоловіка, який побив Євгена Гончаренко. Ним виявився 28-річний військовослужбовець, співробітник Управління державної охорони. За фактом побиття танцюриста проводиться розслідування. Нападник затриманий за статтею про нанесення умисних тяжких тілесних ушкодженнях, йому загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

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