Батько Брітні Спірс самоусунувся від ролі опікуна зірки
Схоже, що артистка таки зможе повернути собі своє життя
Батько Брітни Спірс відмовився від опікунства над донькою. Він навіть подав до суду клопотання про його відсторонення. Про це пише видання TMZ з посиланням на документи від адвокатів Джеймі Спірса.
Як заявив батько Брітні Спірс, зараз він є об’єктом постійних нападок, а публічна битва з дочкою щодо його ролі опікуна не відповідає його інтересам. Водночас чоловік стверджує, що всі звинувачення на його адресу є безпідставними. Мовляв, він ніколи не обмежував доньку і ні до чого її не змушував. Але після 13 років опікунства над Брітні Спірс Джеймі готовий передати це право комусь іншому.
Нагадаємо, Брітні Спірс знаходиться під опікую батька вже 13 років. У червні цього року співачка виступила в суді з заявою про те, що не володіє своїм життям і хоче повернути свої права.
Фото: Getty Images
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