Орландо Блум виклав голі фотки: насолоджується літом на повну (фото та відео)

Голлівудський актор поділився зі своїми підписниками в Instagram пікантними фото. Шанувальниці в захваті.

Орландо Блум вміє насолоджуватись життям, особливо, коли мова йде про останні спекотні дні літа. Актор виклав у свої соцмережі фото та відео, де він плаває оголеним. Правда, пікантні місця сам же і прикрив смайликом, адже цензура соцмережі, не пропустила б такий знімок. Шанувальниці написали, що тепер це їх улюблені фото Блума.

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Кеті Перрі та Орландо Блум стали батьками (ФОТО)

Блум вже відомий тим, що полюбляє полавати без одягу чи купальної білизни. Неодноразово папараці викладали його оголені фото разом з дружиною. Щоправда, його дружина – Кеті Перрі – плаває у купальнику.

Фото – Getty Images

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