Настя Каменських та Потап скоро стануть батьками

Зіркове подружжя невдовзі няньчитиме немовля

Українська співачка Настя Каменських та її чоловік репер Потап скоро стануть батьками! Щоправда, найближчим часом пара приміряє на себе лише роль хрещених батьків.

У мережі подейкують, що Настя та Потап стануть хрещеними батьками майбутнього малюка Юрія Горбунова та Катерини Осадчої. Такі висновки користувачі Instagram зробили після вечірки на честь дитини. Юрій Горбунов опублікував спільне фото з дружиною Катериною Осадчою, Настею Каменських та Потапом, поставивши хештег #куми. Навіть особливих детективних скілів не потрібно, аби все зрозуміти.

Яка прекрасна новина!

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