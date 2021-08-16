Меган Маркл і Кейт Міддлтон знімуть фільм для Netflix

Герцогині візьмуться за спільний проєкт

Здавалося б, що після інтерв’ю Опрі Вінфрі чвари між Меган Маркл та Кейт Мідлтон не вщухнуть ніколи, але дружини принців вміють порозумітися, коли цього вимагає публічність. Тому навіть не дивно, що Меган Маркл та Кейт Мідлтон збираються об’єднатися для створення документального фільму. Джерело видання US Weekly повідомило, що герцогині підпишуть угоду з Netflix.

Меган та Кейт планують зняти документальний фільм про благодійну діяльність дружини принца Вільяма. Вона активно займається благодійністю з 2011 року.

Кейт Мідлтон неодноразово зізнавалася, що хотіла б бути схожою на принцесу Діану у тому, що стосується благодійної діяльності.

Фото: Getty Images

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