Маша Єфросініна показала нові спокусливі фото у білизні
Зірка радує підписників відвертим контентом
Українська телеведуча та блогерка Маша Єфросініна нещодавно почала розкриватися для своїх підписників в Instagram з нового боку. Знаменитість почала показувати своє підтягнуте тіло на знімках в білизні після того, як стала обличчям одного з брендів білизни. Для Маші такий крок означає абсолютну відвертість та довіру зі своїми фоловерами.
Днями Маша Єфросініна дропнула нові фото зі своєї сміливої фотосесії у білизні. Вона опублікувала два знімки у кольорі та чорно-білій обробці у комплекті білизни рожевого кольору. Головним акцентом став сталевий прес Маші та стрункі ноги.
«Понедельник может быть разным…» – підписала фото телеведуча.
Сама елегантність!
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