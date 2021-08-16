Маша Єфросініна показала нові спокусливі фото у білизні

Зірка радує підписників відвертим контентом

Українська телеведуча та блогерка Маша Єфросініна нещодавно почала розкриватися для своїх підписників в Instagram з нового боку. Знаменитість почала показувати своє підтягнуте тіло на знімках в білизні після того, як стала обличчям одного з брендів білизни. Для Маші такий крок означає абсолютну відвертість та довіру зі своїми фоловерами.

Днями Маша Єфросініна дропнула нові фото зі своєї сміливої фотосесії у білизні. Вона опублікувала два знімки у кольорі та чорно-білій обробці у комплекті білизни рожевого кольору. Головним акцентом став сталевий прес Маші та стрункі ноги.

«Понедельник может быть разным…» – підписала фото телеведуча.

Сама елегантність!

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