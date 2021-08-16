Дженніфер Еністон: досьє на зірку (біографія, особисте життя, цікаві факти)

Дженніфер Еністон

Кар’єра: акторка

Дата народження: 11 лютого 1969 року

Сімейний стан: незаміжня

Дженніфер Еністон – американська кіноакторка, володарка іменної зірки на голлівудській «Алеї слави». Складно повірити, що колись вона працювала звичайною офіціанткою і навіть не могла подумати, що доб’ється таких висот. Участь в рейтинговому серіалі «Друзі» дозволила їй потрапити в повнометражні американські проекти.

Дитинство

Дженніфер Еністон народилася 11 лютого 1969 року в місті Шерман-Окс, штат Каліфорнія. Батько Дженніфер, грек за національністю Янніс Анастассакіс, почавши кар’єру на телебаченні, змінив ім’я на Джона Еністона. Мати – маловідома акторка Ненсі Дау, підробляла асистенткою Рока Хадсона. А от хрещеним батьком Дженніфер Еністон став кращий друг батька, відомий в минулому телевізійний актор Теллі Савалас.

Коли Джен (Дженніфер) досягла 10-річного віку, її батьки розлучилися. У ці роки дівчинка і вирішила стати акторкою. Це сталося після перегляду на Бродвеї комедійного спектаклю «Енні». Батько Дженніфер намагався відрадити доньку від кар’єри в кіно, намагаючись вберегти від тих проблем, з якими йому самому довелося зіткнутися. Джон Еністон зіграв у багатьох мильних операх, але більшу частину часу діставав відмови, сидів без роботи і підробляв продавцем пилососів. Однак в результаті батько здався. Першу роль Дженніфер отримала завдяки йому. Джон Еністон по знайомству влаштував дівчинку в масовку мильної опери, в якій сам грав.

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Освіта

Професійне акторську освіту Еністон отримала в Нью-Йоркській школі акторської майстерності. Одразу після випуску Дженніфер дебютувала в бродвейських постановках «Не на життя, а на смерть» і «Танці на могилі контролера». Але щоб якось жити, дівчині доводилося працювати на двох вакансіях: кур’єром і телефонним маркетологом.

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Початок кар’єри

Вперше ім’я актриси потрапило в титри після виходу на екрани серіалу «Моллой», де Дженніфер дістався маленький епізод. На кастингах їй пропонували тільки невеликі епізоди в серіалах, і все, що їй залишалося, це підробляти в очікуванні нової ролі. Дженніфер довелося попрацювати і секретарем в рекламному агентстві, і кур’єром на велосипеді в Нью-Йорку, і продавщицею морозива, і офіціанткою. Причому на останній посаді вона протрималася 2,5 року.

У 1990 році актриса переїхала до Голлівуду і знайшла агента, який погодився її представляти. Але при цьому він поставив жорстку умову: Джен повинна була скинути 13 кг. Спочатку Еністон не погодилася, але після низки режисерських відмов і своєї появи в підданому жорсткій критиці фільмі жахів «Лепрекон» здалася.

Серіал «Друзі»

Біографія Дженніфер Еністон зробила кардинальний поворот в сторону успіху в 1994 році, коли їй запропонували роль в серіалі «Друзі». На той момент вже були затверджені на свої ролі Девід Швіммер і Кортні Кокс. Цікаво, що спочатку Кортні отримала роль Рейчел Грін, а Дженніфер пробували на роль Моніки. Але обидві акторки захотіли обмінятися ролями, і, коли продюсери дізналися, що Еністон працювала офіціанткою, дівчат тут же поміняли місцями.

На момент початку зйомок Дженніфер Еністон, Меттью Перрі, Метт Леблан і інші були маловідомими акторами, продюсери розраховували завоювати популярність за рахунок персони Кокс. Але серіал отримав глядацький відгук з перших епізодів. Еністон стала не просто відомою, а законодавицею мод. Трендом стало все: від одягу до стрижки.

Волосся Дженніфер Еністон

До речі, народженню модної зачіски – гладких прямого волосся – Еністон зобов’язана невдалому стиліста, який спочатку допустив прикру помилку, відрізавши актрисі зайвий локон, а потім був змушений проводити роботу над помилками. З того часу волосся Еністон стало її символом. Акторка регулярно витрачає шалені суми на підтримку їх в чудовому стані і приховує, що вони від природи хвилясті.

Успіх серіалу «Друзі» та Дженніфер Еністон

Цікаво, що серіал «Друзі» дозволив тоді ще актрисі познайомитися з багатьма голлівудськими зірками. У тому числі Еністон довелося працювати з Брюсом Віллісом, який погодився на зйомки через те, що програв суперечку Меттью Перрі.

Серіал «Друзі» став мегапопулярним і проіснував 10 років. Дженніфер Еністон з акторки-невдахи перетворилася в одну з найбільш високооплачуваних зірок телеекрану нульових. Її гонорар був надзвичайним: один млн дол за епізод. Джен стала знаменитою і заможною. Артистку 5 разів номінували на премію «Еммі», а в 2003 році вона отримала «Золотий глобус».

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Кар’єра Дженніфер Еністон, інші фільми

За 10 років зйомки в «Друзях» Дженніфер Еністон не ігнорувала і інші пропозиції режисерів. Типаж актриси особливо полюбився творцям романтичних комедій: «Принц зі снів» (1996), «Портрет досконалості» (1997), «Офісний простір» (1999). У 2001 році Дженніфер Еністон зіграла в своїй першій драмі «Хороша дівчинка», яка була високо оцінена на фестивалі незалежного кіно Sundance.

У 2003 році на екрани вийшла комедія «Брюс всемогутній» з Джиммі Керрі у головній ролі. Дженніфер зіграла його дівчину. У 2005 році вийшов фільм «Ходять чутки», де за серце героїні Еністон боролися Марк Руффало і Кевін Костнер. Також кардинально відрізнялася від звичних робіт актриси роль в що вийшов в тому ж році трилері «Ціна зради» з Клайвом Оуеном і Венсаном Касселем.

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У 2006 році актриса вже сама зрежисирувала свою першу короткометражку під назвою «Room 10». А в 2008 році відбулася прем’єра зворушливою мелодрами «Марлі і я», де Дженніфер Еністон і Оуен Уїлсон зіграли сімейну пару. Хоча вік Еністон наближався до страшної цифри «40», вона вкрай переконливо перевтілилася в юну дівчину.

Наступним фільмом знаменитості була романтична комедія «Обіцяти – не означає одружитися». Разом з нею знялися найбільші зірки американського кіно – Бен Аффлек, Дрю Беррімор, Скарлетт Йоханссон, Бредлі Купер. Незважаючи на те, що рецензії на фільм були змішаними, робота Еністон і її зіркових партнерів була оцінена більш ніж гідно. Тільки за перший тиждень прокату вона зібрала $ 30 млн.

Далі були такі фільми як: «Дружина напрокат», «Полювання на колишню», «Нестерпні боси 1,2», «Ми – Міллери», «Підміна», «Торт» та «Ранкове шоу».

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Найсексуальніша акторка

Дженніфер Еністон є володаркою маси нагород і особистої зірки на «Алеї слави» в Голлівуді. Вона не раз зізнавалася найкрасивішою і найсексуальнішою жінкою в різних рейтингах. А в 2011 році, за версією журналу Men’s Health, Дженніфер очолила рейтинг «Самих сексуальних жінок всіх часів», випередивши Анджеліну Джолі і Мерилін Монро.

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Особисте життя Дженніфер Еністон

В молодості Еністон зустрічалася з музикантом Адамом Дьюріцем, потім з актором Тейтем Донованом.

Дженніфер Еністон і Бред Пітт

На зміну коротким романам прийшли серйозні відносини з Бредом Піттом. Пара зіграла весілля в липні 2000 року в Малібу. «Найкрасивіша пара Голлівуду» – так їх називали журналіісти. Але вже в січні 2005 року вони оголосила про розставання, а в жовтні – розлучилися. Весь цей час особисте життя Дженніфер Еністон і Бреда Пітта не сходило з перших сторінок таблоїдів, смакували всі подробиці і скандали навколо зоряної пари. Причиною розлучення стала Анджеліна Джолі, з якою Бред познайомився на зйомках «Містер і місіс Сміт». За припущеннями шанувальників Джолі, Пітт обрав її, адже вона не проти була народити дітей, а Еністон не бажала або не могла їх мати.

Джен важко переживала розлучення і не приховувала неприязні до Анджеліни. Особливо після її інтерв’ю, в якому Джолі зізналася в тому, що почуття між нею і Бредом спалахнули ще тоді, коли Пітт і Еністон були разом. У 2016 році, дізнавшись про розлучення Пітта і Джолі, Еністон назвала це «кармою».

Нові стосунки та весілля

Після Пітта Дженніфер намагалась завести відносини ще з деякими чоловіками. Але її другим серйозним обранцем став Джастін Теру. Фанати дізнались про роман тільки у 2011 році. А вже за чотири роки пара одружилась. А, нажаль, у 2018 вони розлучились. Як потім розповіла Дженніфер, причиною стали зради чоловіка.

В березні цього року фанати та ЗМІ почали підозрювати, що Дженніфер Еністон та Бред Пітт знову разом. Але потім стало відомо, що новий хлопець Еністон – не Пітт. Джерело, близьке до зірки серіалу «Друзі», розповіло, що зараз Джен щаслива в нових відносинах: «Джен на сьомому небі від щастя і не може приховати посмішку на обличчі». Він також додав, що з Бредом актриса тримає дистанцію, щоб уникнути душевного болю. Крім того, вона не хоче, щоб новий партнер відчував загрозу.

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Краса Дженніфер Еністон

При зрості 164 см актриса зберігає низьку вагу, який коливається в межах 50-55 кг. За словами артистки, секрет простий: правильне харчування і заняття спортом, особливо їй подобається займатися йогою.

«Друзі» знову разом

В кінці травня 2021 року на всіх шанувальників знаменитого серіалу чекала неймовірна прем’єра – вихід спеціального випуску «Друзів». Тривалий час творці проекту не розповідали, що ж саме буде. Тому фанати вирішили, що їх очікує новий сезон серіалу. Однак цього не сталося. У зйомках взяли участь виконавці головних ролей, включаючи Еністон. Правда, зіграли вони там не своїх персонажів, а самих себе. Крім них, до проекту приєдналися і зоряні гості, серед них Леді Гага, Сінді Кроуфорд, Джастін Бібер та інші.

Про те, що спецвипуск не означає продовження «Друзів», стало ясно після виходу офіційного тізера. Втім, шанувальники серіалу нітрохи не засмутилися і були раді побачити улюблених акторів в знайомих локаціях – за задумом творців зйомки велися там же, де відбувалися основні події ситкому. З чуток, кожен з акторів отримав по 2,5 млн дол за один епізод. Успіх був приголомшуючий.

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Дженніфер Еністон та Девід Швіммер

Нещодавно мережу сколихнула новина, що зірки серіалу «Друзі» Дженніфер Еністон та Девід Швіммер почали зустрічатися. Сталось це після того, як актори зізналися, що мали почуття одне до одного під час зйомок ситкому, це здавалося доволі логічним. Фанати не могли нарадуватися такій новині, а самі зірки мовчали. Але Девід Швіммер таки вирішив розповісти правду. Актор розповів виданню The Sun, що між Швіммером і Еністон немає нічого, крім дружби. І тут фанатам стало сумно…

Фото – Getty Images

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