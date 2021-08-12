В’язні країни привидів: дивитися офіційний трейлер

Кінокомпанія RLJE Films представила трейлер фільму «В’язні країни привидів».

«В’язні країни привидів»: дивитися трейлер онлайн

Фільм розповідає про грабіжника, якого звільнили з в’язниці, щоб врятувати зниклу онуку губернатора. На виконання завдання герою відвели п’ять днів. Якщо він не встигне виконати спецзавдання, спрацює вибухівка у його костюмі – на шиї, руках і в області паху.

Головну роль у фільмі зіграв Ніколас Кейдж. Також у картині знялися Білл Мозлі, Нік Кассаветіс і Софія Бутелла. Режисером виступив Сіон Соно. Сценарій написали Аарон Хендрі і Реза Сиксо Сафа.

Світова прем’єра фільму «В’язні країни привидів» запланована на 31 серпня 2021 року.

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