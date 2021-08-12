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Українську режисерку Таню Муіньо номінували на MTV Video Music Awards 2021

Таню Муіньо номінували на MTV Video Music Awards 2021

Українка має шанс отримати престижну нагороду

Українську режисерку Таню Муіньо номінували MTV Video Music Awards 2021 у категорії «Найкращий режисер». Йдеться про її роботу над скандальним відео MONTERO (Call Me By Your Name) для Lil Nas X.

У кліпі американський репер постав в образі жителя Раю, якого спокушає змій. Після гріховного падіння його судять в чистилищі, і він потрапляє до пекла, спускаючись на пілоні. Там він спокушає диявола.

У своїй категорії «Найкращий режисер» Таню Муіньо побореться з Біллі Айліш – кліп Your Power, Тейлор Свіфт – кліп Willow та Тревісом Скоттом – кліп Franchise та іншими.

Якщо нагороду виграє Таню Муіньо, вона розділить її з Lil Nas X, який також значиться режисером відео.

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