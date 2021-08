Таню Муіньо номінували на MTV Video Music Awards 2021

Українка має шанс отримати престижну нагороду

Українську режисерку Таню Муіньо номінували MTV Video Music Awards 2021 у категорії «Найкращий режисер». Йдеться про її роботу над скандальним відео MONTERO (Call Me By Your Name) для Lil Nas X.

У кліпі американський репер постав в образі жителя Раю, якого спокушає змій. Після гріховного падіння його судять в чистилищі, і він потрапляє до пекла, спускаючись на пілоні. Там він спокушає диявола.

У своїй категорії «Найкращий режисер» Таню Муіньо побореться з Біллі Айліш – кліп Your Power, Тейлор Свіфт – кліп Willow та Тревісом Скоттом – кліп Franchise та іншими.

Якщо нагороду виграє Таню Муіньо, вона розділить її з Lil Nas X, який також значиться режисером відео.

