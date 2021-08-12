Українську режисерку Таню Муіньо номінували на MTV Video Music Awards 2021
Українка має шанс отримати престижну нагороду
Українську режисерку Таню Муіньо номінували MTV Video Music Awards 2021 у категорії «Найкращий режисер». Йдеться про її роботу над скандальним відео MONTERO (Call Me By Your Name) для Lil Nas X.
У кліпі американський репер постав в образі жителя Раю, якого спокушає змій. Після гріховного падіння його судять в чистилищі, і він потрапляє до пекла, спускаючись на пілоні. Там він спокушає диявола.
У своїй категорії «Найкращий режисер» Таню Муіньо побореться з Біллі Айліш – кліп Your Power, Тейлор Свіфт – кліп Willow та Тревісом Скоттом – кліп Franchise та іншими.
Якщо нагороду виграє Таню Муіньо, вона розділить її з Lil Nas X, який також значиться режисером відео.
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