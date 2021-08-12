Люцифер 6 сезон: дивитися офіційний трейлер

Стрімінговий сервіс Netflix представив трейлер фінального сезону серіалу «Люцифер».

«Люцифер» 6 сезон: дивитися трейлер онлайн

У трейлері ми нарешті дізнаємося, що трапилося після того, як Люцифер перемін у битві за місце Бога. І хоча прийшов час Люцифера зайняти місце Бога, він не поспішає цього робити. Спочатку він повинен пройти курс психотерапії, аби розібратися зі своїми демонами, потім повернутися в пекло та розібратися з усіма справами. Головне – щоб не було запізно. Адже через відсутність Бога починають руйнуватися закони природи, гряде кінець світу. «Ніхто з нас не знає точно, чим все скінчиться», – сказано у відео.

До ролі Люцифера повернеться Том Елліс, детектива Хлою Декер зіграє Лорен Джерман, а з мертвих востане убитий в минулому сезоні детектив Ден Еспіноза у виконанні Кевіна Алехандро.

Прем’єра 6 сезону серіалу «Люцифер» запланована на 10 вересня 2021 року. Усі 10 серій вийдуть одночасно.

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