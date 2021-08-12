Клікбейт: дивитися офіційний трейлер

Стрімінговий сервіс Netflix представив трейлер нового міні-серіалу «Клікбейт».

«Клікбейт»: дивитися трейлер онлайн

Фільм розповідає історію раптового зникнення зразкового сім’янина. Після заяви про викрадення від його дружини у мережі з’являється відео, на якому чоловік зізнається в насильстві над жінками. Якщо ролик набере 5 мільйонів переглядів, полонений помре. Його рідні намагаються допомогти звільнити чоловіка, але з’являється все більше зізнань. Виявляється, що герой не лише ґвалтівник, а ще й вбивця.

У фільмі знялися Едріан Греньє та Бетті Гебріел. Режисером виступив Бред Андерсон, а шоураннером – Тоні Ейрс.

Прем’єра серіалу «Клікбейт» запланована на 25 серпня 2021 року.

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