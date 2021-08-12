Кім Кардаш’ян – про те, чого її навчив шлюб з Каньє Вестом

Зірка розповіла, які життєві уроки винесла від стосунків з репером

Розлучення Кім Кардаш’ян та Каньє Веста стає все більш цивілізованим. Спочатку Кім приходила на концерти колишнього, щоб підтримати його. А тепер зірка реаліті публічно розповіла, чому важливому у житті її навчив репер. Життєвими уроками від Каньє Веста Кім Кардаш’ян поділилася в подкасті Крістен Белл і Моніки Падман «Нас підтримують …»

Як зізналася Кім Кардаш’ян, Каньє Вест допоміг їй прийняти саму себе та почати жити по-справжньому.

«За десять років стосунків з Каньє, людиною, яку абсолютно не турбує фактор симпатії, я багато чому навчилася. Він був настільки вірним собі, що не думав про те, як його сприймають. Завдяки цьому я змогла просто бути собою і жити теперішнім. Я роблю все так, як я хочу. У тебе одне життя, і ти живеш її для себе. Це навчило мене не піклуватися про те, що думають інші люди. Можливо, я більше пихата, ніж більшість людей, але я сприймаю це як любов до себе. Я нікому не завдаю шкоди, значить, не роблю нічого поганого. Раніше я постійно думала про те, як подобатися людям, але виявилося, що потрібно було просто навчитися догоджати собі, незалежно від того, що це означає для інших. Зараз я вважаю, що потрібно бути самою собою, будь то близькість з іншими людьми, переживання або що-небудь ще», – поділилася Кім Кардаш’ян.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян подала на розлучення з Каньє Вестом у лютому цього року. Офіційною причиною зірка назвала «непримиренні розбіжності».

Фото: Getty Images

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