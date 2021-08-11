Ніна Добрев похвалилася сексуальним тілом у купальнику (ФОТО)

Зірка серіалу «Щоденники вампіра» схвилювала підписників гарячим контентом

Американська акторка Ніна Добрев, яка полюбилася глядачам своїми ролями у серіалі «Щоденники вампіра», продемонструвала абсолютно неймовірну фігуру у бікіні у своєму Instagram. Дівчина показала своє засмагле тіло з усіх сторін, щоб підписники могли краще її роздивитися.

На спокусливих знімках Ніна Добрев позує у кольоровому бікіні, які ідеально сидить на її спортивній фігурі. На одному з фото зірка позує у повний зріст на фоні океану у Португалії, як можна зрозуміти з геолокації. А на двох інших знімках дівчина показала свою фігуру ближче. Плаский живіт та округлі підтягнуті сідниці Ніни просто вражають. Лише погляньте!

Фото: Getty Images

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