Брітні Спірс відмовилася спілкуватися з підписниками. Що трапилося?

Зірка хоче припинити хет на її адресу

Американська співачка Брітні Спірс, яка зараз бореться за повернення права самостійно розпоряджатися своїм життям, оголосила про часткову відмову від соціальних мереж. Дівчина прагне зменшити кількість часу, яку виділяла на створення контенту та спілкування з підписниками через хейт з їхнього боку та з боку журналістів. Про це артистка написала у своєму Instagram.

Брітні Спірс втомилася від того, що медіа спотворюють інформацію про неї.

«У цій системі я дуже довго відчувала себе абсолютно безнадійною. Але думала, принаймні, у мене є соцмережа, де я можу всім ділитися! Як сказала Селена Гомес: «Світ може бути неприємним місцем… Я знаю це… Ви знаєте це… Вбийте їх своєю добротою»,- написала Брітні.

Співачка розповіла, що довго намагалася не звертати уваги на злі коментарі і брехню в новинах. Але більше вона терпіти не збирається, а тому Брітні влаштує собі діджитал-детокс.

«На жаль, в новинах було досить неприємно чути, як про мене говорять жахливу і злу брехню, тому з цього моменту я буду публікувати трохи менше!» – заявила артистка.

Фото: Getty Images

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