Рене Зеллвегер вперше показалася на публіці з новим бойфрендом (ФОТО)

Зірка виглядає щасливою з новим коханим

Не так давно у західних ЗМІ поширилися чутки, що голлівудська акторка Рене Зеллвегер зустрічається з телеведучим Антом Енстідом. А днями закохана парочка наважилася на перший спільний вихід на офіційний івент. І хоча знаменитості свої стосунки не коментують, але це підтверджує, що селебриті таки зустрічаються!

52-річна акторка та 42-річний телеведучий з’явилися разом на урочистому заході компанії Radford Motors в ліонському музеї авіації в Каліфорнії. Для цього виходу Рене обрала елегантну чорну сукню, а Ант – класичний смокінг з краваткою-метеликом. Яка ж красива пара!

Фото з парою у своєму Instagram поділився близкий друг Рене Зеллвегер. Пізніше їх розібрали фанатські пабліки.

Нагадаємо, що перші чутки про роман Рене Зеллвегер та Анта Енстіда з’явилися у червні цього року після завершення розлучення телеведучого. Пара познайомилася на шоу Анта, яке називається celebrity IOU Joyride.

Фото: Getty Images

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