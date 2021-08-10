Користувачі TikTok вважають, що у продовженні «Секс у великому місті» будуть похорони Саманти

Фанати серіалу намагаються розгадати побачені сцени

На вулицях Нью-Йорку продовжують знімати довгоочікуване продовження улюбленого серіалу «Секс у великому місті». Випадкові перехожі та фанати проекту стають свідками нових сцен та нових життєвих поворотів у долях серіальних героїв. Не кожну сцену вдається зрозуміти без сценарію, а тому фанати починають висувати свої теорії.

Так, нещодавно у TikTok з’явилася теорія про те, що персонажа Саманти Джонс можуть поховати. Така версія виникла після того, як користувач TikTok Еван Кляйн опублікував відео зі зйомок, де масовка серіалу одягнена у чорний траурний одяг. Нагадаємо, що виконавиця ролі Саманти Джонс Кім Кетрол відмовилася від участі у продовженні. А тому фанати намагаються вгадати, як це пояснять сценаристи.

«Я йшов вулицею Нью-Йорка, побачив великий натовп, і зрозумів, що вони знімають «Секс у великому місті». Проте всі були вдягнуті у все чорне. Це похорони Саманти?» – поставив питання користувач.

Раніше керівник контенту HBO Кейсі Блойс пояснював відсутність Саманти так:

«Вони намагаються розповісти чесну історію про те, як бути 50-річною жінкою у Нью-Йорку. Тому все це повинно виглядати якось органічно, а друзів, які у вас є, коли вам 30, ви можете не мати, коли вам буде 50. Як і в реальному житті, люди входять у ваше життя, люди йдуть. Дружба згасає, і починається нова. Тому я думаю, що це все дуже показово щодо реальних етапів, фактичних етапів життя».

Нагадаємо, що серіал-продовження «Секс у великому місті» вийде на екрани вже цього року.

Фото: Getty Images

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