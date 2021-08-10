Ніколь Кідман – про те, як чоловік реагує її секс сцени в кіно

Зірка розповіла, як коханий мириться з її відвертими кадрами в роботі

Голлівудська акторка Ніколь Кідман зізналася, що її чоловік Кіт Урбан абсолютно спокійно та з розумінням ставиться до її зйомок у сексуальних сценах в кіно. Про це селебриті розповіла виданню E! News.

Як стверджує акторка, її чоловік повністю підтримує її кар’єру та все, чого вона потребує.

«Мій чоловік – артист, тому він все це розуміє, і він також не втручається. Він бачить шоу в самому кінці, коли все змонтовано. Він дивиться на мою роботу тверезим поглядом. Він не читає ніяких сценаріїв, він дійсно не знає, що відбувається на знімальному майданчику, у нього своя власна кар’єра», – розповіла Ніколь Кідман.

Нагадаємо, що Ніколь Кідман познайомилася зі своїм чоловіком Кітом Урбаном в січні 2005 року, а вже у 2006 році пара одружилася в Австралії. У 2008 році у них народилася дочка Сандей Роуз, а в 2010 році друга дитина – дочка Фейт.

Фото: Getty Images

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