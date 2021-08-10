Найкращі серіали BBC: що варто подивитися

Думаєм, що картини виробництва медіакомпаніїї BBC не потребують довгого вступу. Адже всі знають, BBC – головний провідний англійської культури в маси. Сюжет завжди тримає у напрузі до останнього моменту, стиль проходить через кожний кадр, а красою та витримкою акторів можна милуватися вічно. Ми підготували для тебе підбірку найркащий серіалів від BBC. Насолоджуйся!

«Міс Марпл»

На всі сто відсотків класичний англійський детектив, знятий за мотивами серії романів Агати Крісті. Британська сім’я Бентрі прокидається від поганих новин: до них в спальню вривається покоївка і заявляє, що в бібліотеці лежить мертва дівчина. Поліція з’ясовує, що це тіло танцівниці, що працює в готелі недалеко від їхнього будинку. Як же так вийшло, що вона лежить в бібліотеці чужого будинку, та ще й убита? Щоб це з’ясувати, перелякана місіс Бентрі звертається до своєї подруги – детектива-любителя Джейн Марпл. Так починається перша з дванадцяти справ, яку розгадує ця чарівна міс.

В кожному кадрі серіалу відчувається англійський стиль. Герої можуть по десять хвилин спокійно обговорювати вбивство за чашкою чаю з молоком біля каміну. Після побаченого, і вам захочеться зробити те саме.

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«Вбивая Єву»

Жінка вбиває – і жінка ж розслідує. Цей, здавалося б, крихітний нюанс виявився революційним і почав новий етап в історії розвитку кримінального трилера. Він же і приніс успіх серіалу. За сюжетом, ми бачимо протистояння співробітниці MI5 Єви Поластрі та найманої вбивці Вілланель. Кожна з жінок хоче перемогти та нарешті здихатися свого ворога.

«Час»

Що відбувається по іншу сторону живого етеру новини? Не повірите, шпигунські пристрасті! А саме, так було у 50-і роки (холодна війна). Продюсер програми новин «Бі-бі-сі» Фредді Лайон розривається між роботою і непростими відносинами з дівчиною-колегою. З одного боку, на нього тисне держава, яке проти того, щоб журналісти в живому етері повідомляли глядачам правдиві відомості про військові дії. З іншого боку, він таємно закоханий в продюсера передачі Бел Роулі, а вона повністю віддається кар’єрі.

СЕРІАЛИ 2021: новинки, які варто подивитися

«Гордість і упередження»

Серіал знятий за мотивами роману Джейн Остін. Книги англійської письменниці екранізували не один раз. А конкретно цей серіал – сьома екранізація головного роману Остін «Гордість і упередження», і, мабуть, дійсно найкраща. Актор Колін Ферт став знаменитим після ролі в цьому міні-серіалі. І саме ця екранізація «Гордості і упередження» надихнула Хелен Філдінг написати книгу про таку улюблену Бріджит Джонс.

Серіал розповідає про те, як розумна, але бідна Елізабет Беннет (Дженніфер Ель) завоювала серце гордого і дуже заможного містера Дарсі (Колін Ферт) – це фактично історія Попелюшки, тільки без феї-хресної і перенесена в початок XIX століття. У ті роки в Британії ще одружилися з розрахунку, а на почуття ніхто не зважав. Проте цього не скажеш про героїв роману.

«Шерлок»

Найвідоміший детектив-геній, герой творів Артура Конан Дойля, живе в наші дні. Депресивний військовий лікар з посттравматичним синдромом (Мартін Фрімен) шукає в Лондоні співмешканця, щоб зняти разом квартиру. Його знайомлять з ексцентричним детективом (Бенедикт Камбербетч), який відразу плутає його до розслідування трьох, як з’ясовується, взаємопов’язаних самогубств. Новий Шерлок – це самозакоханий, зарозумілий геній-невротик, який думає швидше за всіх і принижує з цієї причини близьких йому людей. Але всім, і навіть поліції, доводиться його терпіти, адже те, як він розслідує злочини, це просто чарівно.

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