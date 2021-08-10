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Найкращі BBC-серіали: що точно варто подивитись

Найкращі серіали BBC: що варто подивитися

Думаєм, що картини виробництва медіакомпаніїї BBC не потребують довгого вступу. Адже всі знають, BBC – головний провідний англійської культури в маси. Сюжет завжди тримає у напрузі до останнього моменту, стиль проходить через кожний кадр, а красою та витримкою акторів можна милуватися вічно. Ми підготували для тебе підбірку найркащий серіалів від BBC. Насолоджуйся! 

«Міс Марпл»

Найкращі серіали BBC: що варто подивитися

На всі сто відсотків класичний англійський детектив, знятий за мотивами серії романів Агати Крісті.  Британська сім’я Бентрі прокидається від поганих новин: до них в спальню вривається покоївка і заявляє, що в бібліотеці лежить мертва дівчина. Поліція з’ясовує, що це тіло танцівниці, що працює в готелі недалеко від їхнього будинку. Як же так вийшло, що вона лежить в бібліотеці чужого будинку, та ще й убита? Щоб це з’ясувати, перелякана місіс Бентрі звертається до своєї подруги – детектива-любителя Джейн Марпл. Так починається перша з дванадцяти справ, яку розгадує ця чарівна міс.

В кожному кадрі серіалу відчувається англійський стиль. Герої можуть по десять хвилин спокійно обговорювати вбивство за чашкою чаю з молоком біля каміну. Після побаченого, і вам захочеться зробити те саме.

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«Вбивая Єву»

Найкращі серіали BBC: що варто подивитися

Жінка вбиває – і жінка ж розслідує. Цей, здавалося б, крихітний нюанс виявився революційним і почав новий етап в історії розвитку кримінального трилера. Він же і приніс успіх серіалу. За сюжетом, ми бачимо протистояння співробітниці MI5 Єви Поластрі та найманої вбивці Вілланель. Кожна з жінок хоче перемогти та нарешті здихатися свого ворога.

«Час»

Найкращі серіали BBC: що варто подивитися

Що відбувається по іншу сторону живого етеру новини? Не повірите, шпигунські пристрасті! А саме, так було у 50-і роки (холодна війна). Продюсер програми новин «Бі-бі-сі» Фредді Лайон розривається між роботою і непростими відносинами з дівчиною-колегою. З одного боку, на нього тисне держава, яке проти того, щоб журналісти в живому етері повідомляли глядачам правдиві відомості про військові дії. З іншого боку, він таємно закоханий в продюсера передачі Бел Роулі, а вона повністю віддається кар’єрі.

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«Гордість і упередження»

Найкращі серіали BBC: що варто подивитися

Серіал знятий за мотивами роману Джейн Остін. Книги англійської письменниці екранізували не один раз. А конкретно цей серіал – сьома екранізація головного роману Остін «Гордість і упередження», і, мабуть, дійсно найкраща. Актор Колін Ферт став знаменитим після ролі в цьому міні-серіалі. І саме ця екранізація «Гордості і упередження» надихнула Хелен Філдінг написати книгу про таку улюблену Бріджит Джонс.

Серіал розповідає про те, як розумна, але бідна Елізабет Беннет (Дженніфер Ель) завоювала серце гордого і дуже заможного містера Дарсі (Колін Ферт) – це фактично історія Попелюшки, тільки без феї-хресної і перенесена в початок XIX століття. У ті роки в Британії ще одружилися з розрахунку, а на почуття ніхто не зважав. Проте цього не скажеш про героїв роману.

«Шерлок»

Найкращі серіали BBC: що варто подивитися

Найвідоміший детектив-геній, герой творів Артура Конан Дойля, живе в наші дні. Депресивний військовий лікар з посттравматичним синдромом (Мартін Фрімен) шукає в Лондоні співмешканця, щоб зняти разом квартиру. Його знайомлять з ексцентричним детективом (Бенедикт Камбербетч), який відразу плутає його до розслідування трьох, як з’ясовується, взаємопов’язаних самогубств. Новий Шерлок – це самозакоханий, зарозумілий геній-невротик, який думає швидше за всіх і принижує з цієї причини близьких йому людей. Але всім, і навіть поліції, доводиться його терпіти, адже те, як він розслідує злочини, це просто чарівно.

Фото – iStock

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