Міша Романова святкувала свій день народження: як це було (ФОТО)

Днями артистка відзначила 31-річчя

Свій день народження Міша Романова відсвяткувала на гастролях в Єревані у надзвичайній сукні, яка підкреслила витончені форми. Захід було розділено на дві частини: вдень Міша відпочивала на яхті, а після її чекала вечірка у нічному клубі. Серед гостей свята були друзі співачки.

– Я дуже люблю Єреван, там живуть неймовірно гостинні люди, які вміють зустрічати гостей, а на вулицях – суцільна краса і чудова атмосфера, – поділилася враженнями Міша Романова, яка нещодавно показала ідеальну фігуру. – День народження дуже круто відсвяткувала: друзі організували для мене справжнє свято. Відчуваю себе там, як вдома».

Друзі задарували Мішу подарунками, серед яких був годинник марки Rolex. Повернувшись в Україну, Романова продовжила святкування дня народження на сцені фестивалю в Маріуполі – MRPL City Festival.

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